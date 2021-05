Apple vs Epic: „Epic will, das wir wie Android sind“

Nach einigen Querelen zwischen Apple und Epic in den letzten Monaten, in denen es um die Entfernung von Epics Spiel Fortnite aus dem App Store ging, ist heute die Gerichtsverhandlung zur Klärung dieser Sachverhalte offiziell eröffnet worden. Ein Gericht in Oakland, Kalifornien, behandelt das Thema und startete mit dem Verlesen von Eröffnungsreden beider Anwälte der streitenden Parteien vor der Richterin Yvonne Gonzalez Rogers.

Die Anwälte von Epic zeichneten Apples App Store als monopolistisch und wettbewerbsfeindlich und erklärten, dass Entwickler gezwungen seien, Apples In-App-System für Verkäufe zu verwenden, für das Apple eine 30-prozentige Provision verlange (via MacRumors). Epic bezeichnete den App Store als „geschlossenen Garten“ und legte zur Untermauerung E-Mails von Apple-Managern wie Scott Forstall, Phil Schiller, Craig Federighi, Steve Jobs und Eddy Cue vor.

Epic fordert von Apple, unter iOS Drittanbieter-App Stores zuzulassen und es Entwicklern zu ermöglichen, direkte Zahlungssysteme zu offerieren. Dem entgegnet Apple, dass ein einziger und kuratierter App Store notwendig sei, um die Sicherheit, Privatsphäre, Zuverlässigkeit und Qualität, die Kunden von Apple erwarten, zu garantieren. Karen Dunn, Anwältin für Apple, erklärte dazu:

„Epic will, dass wir wie Android sind, aber das wollen wir nicht. Unsere Verbraucher wollen das auch nicht.“

Ein weiterer Bestandteil des Prozesses ist auch das Thema, wie in der Spiele-Branche Geld verdient wird. So wurde im Verfahren enthüllt, welche Summen Epic Games Spiele-Entwicklern zahlt, um ihre Titel kostenlos für Interessierte über die eigene Website anzubieten. Gamer haben dann als Gegenleistung für das kostenlose Spiel ein Epic-Konto zu erstellen und sich die Software von der Epic-Website zu installieren – in der Hoffnung, dass sie bald auch für andere Inhalte bezahlen. Für diese Rechte soll Epic Games oft Zehntausende oder gar Millionen US-Dollar ausgeben, wie die Kollegen von Engadget berichten.