Apple zeigt, was der neue Action-Modus drauf hat

Mit dem iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max hat Apple im September eine neue Video-Funktion eingeführt: Den Action-Modus. Es handelt sich um eine digitale Bildstabilisierung, die den Einsatz von zusätzlichem Zubehör wie etwa einem Gimbal überflüssig machen soll.

Statt 4K nehmen die neuen iPhone-Modelle nur mit 2,8K auf. Den quasi abgeschnittenen Rahmen verwendet die Kamera-App, um Bewegungen im Video auszugleichen.

Um den Action-Modus zu nutzen, öffnet ihr einfach die Kamera-App und aktiviert den Video-Modus. Unten links (oder oben links im Hochformat) seht ihr dann ein kleines Icon mit einer laufenden Figur – dieses Icon könnt ihr mit einem Fingertipp aktivieren und dann ein Video mit Action-Modus aufnehmen.

Und die Ergebnisse sind tatsächlich beeindruckend, zumindest wenn es euch nicht auf die volle 4K-Auflösung ankommt. Apple hat die Funktion sogar in einem eigenen Spot festgehalten. Zudem habe ich noch einen unabhängigen Test für euch eingebunden. Gerne könnt ihr in den Kommentaren schreiben, in welchen Situationen ihr den Action-Modus bereits genutzt habt.

Apple stellt den Action-Modus vor

Der Action-Modus im Test