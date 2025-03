Apples erstes faltbares iPhone soll doppelt so teuer sein wie das iPhone 16 Pro Max

Laut Analyst Tim Long von Barclays könnte Apples erstes faltbares iPhone in den USA zu einem Startpreis von 2.300 US-Dollar auf den Markt kommen. Damit wäre es das teuerste iPhone-Modell aller Zeiten. Im Vergleich dazu beginnt das iPhone 16 Pro Max bei 1.199 US-Dollar – das faltbare iPhone wäre also fast doppelt so teuer.

Faltbares iPhone: Spekulationen zur Markteinführung

Long präsentierte diese Preisschätzung nach einer Asienreise, bei der sein Team mit Hardware-Herstellern sprach. Laut seinen Informationen nimmt die Diskussion innerhalb der Lieferkette über das faltbare iPhone zu. Ein Marktstart sei zwischen Ende 2026 und Anfang 2027 möglich. Allerdings könnte der hohe Preis das Verkaufsvolumen begrenzen.

Auch der renommierte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo prognostizierte, dass das faltbare iPhone zwischen 2.000 und 2.500 US-Dollar kosten wird. Trotz des hohen Preises sieht er eine starke Nachfrage voraus, sofern die Gerätequalität den Erwartungen entspricht. Besonders wichtig sei ein nahezu unsichtbarer Falz im Display.

Technische Daten des faltbaren iPhones

Ming-Chi Kuo erwartet folgende Spezifikationen:

Innendisplay : 7,8 Zoll

: 7,8 Zoll Außendisplay : 5,5 Zoll

: 5,5 Zoll Kameras : Zwei Rückkameras und eine Frontkamera

: Zwei Rückkameras und eine Frontkamera Authentifizierung : Touch ID statt Face ID

: Touch ID statt Face ID Materialien : Titangehäuse, Scharnier aus Titan und Edelstahl

: Titangehäuse, Scharnier aus Titan und Edelstahl Dicke: 4,5 mm im ausgeklappten Zustand, 9-9,5 mm im zusammengeklappten Zustand

Die Massenproduktion des faltbaren iPhones soll laut Kuo im vierten Quartal 2026 starten.

Preiserwartung bleibt spekulativ

Da das faltbare iPhone noch mindestens anderthalb Jahre entfernt ist, bleibt die Preisschätzung eine Annahme. Ob Apple den hohen Preis durch innovative Technologien rechtfertigen kann, bleibt abzuwarten. Sollte das Unternehmen eine bahnbrechende Lösung für faltbare Displays finden, könnte sich der Markt für Premium-Smartphones nachhaltig verändern.

Foto: EverythingApplePro, via Macumors)