Mammotion: Neue genaue Positionierung „iNavi“ für Mähroboter gestartet

Erst Mitte Februar haben wir über die neuen Mähroboter von Mammotion, den Yuka und Yuka Mini, hier bei uns im Blog berichtet. Der Yuka kommt bei Bedarf mit einer integrierten Kehrmaschine, die Rasenschnitt direkt aufsammelt. Beide Geräte verfügen über eine automatische KI-Kartierungsfunktion.

Der Yuka-Mähroboter von Mammotion wurde letztes Jahr erstmalig veröffentlicht und hat nun ein Upgrade auf die nächste Generation erhalten. Mit der neu hinzugefügten UltraSense-AI-Vision kann der neue Yuka nun dank KI euren Garten automatisch kartieren. Neu sind außerdem eine doppelte, schwebende Schneidescheibe mit jeweils fünf Messern sowie ein für ein Jahr kostenloser 4G-Service.

Der Yuka ist in den Modellen 1000 und 2000 erhältlich. Die Zahl steht für die Quadratmeter-Anzahl an Rasenfläche, die der Roboter mähen kann. Der Yuka 1000 mäht also 1.000 Quadratmeter Rasenfläche, das größere Modell schafft 2.000 Quadratmeter. Preislich liegt der Yuka 1000 bei 1.399 Euro, der Yuka 2000 kostet 1.699 Euro. Optional könnt ihr beide Modelle mit einer zusätzlichen Kehrmaschine ausstatten, die Rasenschnitt und Laub einfach aufsammelt. Diese kostet allerdings noch einmal knapp 700 Euro extra.

Positionierung ohne Antenne über das Mobilfunknetz

Der Anbieter von smarten Mährobotern hat nun mit dem neuen iNavi-Service eine laut eigener Aussage „bahnbrechende Innovation“ auf den deutschen Markt gebracht: Zentimetergenaue Positionierung ganz ohne externe RTK-Antennen. Doch was ist iNavi genau? Das Feature ist ein cloud-basierter Positionierungsdienst, der die exakten Standortdaten der Mähroboter direkt über das Mobilfunknetz bezieht – ohne externe Antenne oder zusätzliche Hardware.

Dank wetterfester Technologie arbeitet das System auch zuverlässig bei Regen, Schnee und auf unebenem Gelände. „Mit zentimetergenauer Steuerung meistert iNavi auch komplexe Gärten mühelos und sorgt für ein gewohnt perfektes Mähergebnis“, heißt es vom Hersteller. Die Bestandskundschaft von Mammotion kann, sofern gewollt, ab sofort auf ihre Antenne verzichten. Für neue Kunden und Kundinnen entfällt der Installationsprozess in Zukunft komplett: Sie müssen ihren Roboter einfach nur auspacken und mit der Mammotion-App (App Store-Link) starten.

Die neue Technologie ist ab sofort für alle Mähroboter von Mammotion, darunter auch die oben erwähnten neuen Yuka und Yuka Mini, in Deutschland verfügbar. Wer zur Bestandskundschaft zählt, kann den Service in der aktualisierten Mammotion-App unter „Positioning Mode“ aktivieren. Mehr Infos zu den Mährobotern und ihren Funktionen gibt es auf der offiziellen Website von Mammotion.