Apples Self-Repair: Ersatzteil-Kauf wird von Drittanbieter abgewickelt

In der vergangenen Woche kündigte Apple ein neues Selbstreparatur-Programm an, das es Kunden und Kundinnen erlauben wird, Original-Apple-Ersatzteile, Werkzeuge und Anleitungen zu erwerben, um selbst Reparaturen an ausgewählten Apple-Geräten vornehmen zu können. Das Programm wird mit der iPhone 12- und iPhone 13-Generation starten und später auch Macs mit M1-Chip beinhalten. Das Reparatur-Programm soll laut Apple Anfang des nächsten Jahres in den USA starten und dann im Verlauf des Jahres auf weitere Länder ausgeweitet werden.

In einer internen Memo, die dem Team von MacRumors zugespielt worden ist, verrät Apple einige weitere Details zum neuen Programm, darunter die Info, dass Reparatur-Handbücher über die Apple Support-Website verfügbar gemacht werden sollen. Damit können Kunden und Kundinnen vorab Informationen einholen, bevor sie Teile für eine Self-Service-Reparatur bestellen.

„In der Mitteilung von Apple heißt es auch, dass der Online-Ersatzteilshop von einem nicht näher bezeichneten Drittanbieter betrieben werden soll. Es wurde zwar kein offizieller Grund genannt, aber es wäre für Apple sicherlich logistisch einfacher, den Versand und die Entgegennahme der Teile von und zu den Kunden auszulagern. Ein ähnliches System gibt es bereits für Apple Authorized Service Providers.“

Bei der Ankündigung des neuen Reparatur-Programms in der letzten Woche gab Apple darüber hinaus an, dass sich die Selbstreparaturen an „einzelne Techniker mit dem Wissen und der Erfahrung, elektronische Geräte zu reparieren“ gedacht sind. In der Anfangsphase wird sich das Programm auf gängige Reparaturen wie den Austausch des Displays, des Akkus oder der Kamera eines iPhones konzentrieren. Für die Integration eines solchen Self-Repair-Programms gab es von vielen Anhängern der „Right to Repair“-Bewegung viel Lob für Apple. Man darf gespannt sein, welche Möglichkeiten man als Apple-User in diesem Bereich ab dem nächsten Jahr haben wird.

Grafiken: Apple.