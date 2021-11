Spotify: Abos für ausgewählte Podcasts & weiterhin kein HomePod-Support

Bei uns in der Redaktion kam sehr lange Spotify (App Store-Link) als praktischer Musikstreaming-Service zum Einsatz. Mit dem Aufkommen von Apple Music und dem vergleichsweise günstigen Apple One-Abo hat Apples Service jedoch die schwedische Konkurrenz abgelöst. Vor allem die Kompatibilität mit Apple-Geräten ist natürlich bei Apple Music weitaus umfassender vorhanden.

An diesem Umstand stören sich offenbar auch viele Spotify-Nutzer und -Nutzerinnen, die den Musikstreaming-Dienst abonniert haben. Laut eines Berichts von MacRumors werden die Spotify-User mehr und mehr ungeduldig, was die Integration von Spotify bei Apples HomePod angeht. Einige haben sogar ihre Abonnements gekündigt und sind aufgrunddessen zu Alternativen – wie eben Apple Music – gewechselt, nachzulesen in der Spotify-Community.

Schon während der WWDC 2020 kündigte Apple an, dass der HomePod auch Drittanbieter-Services unterstützen würde. Einige Monate später folgten erste Dienste, darunter Amazon Music, Pandora, TuneIn und mehr. Spotify war in dieser Liste nicht zu finden. Spotify kündigte ebenfalls 2020 an, AirPlay 2 in die eigene iOS-App zu integrieren. Damit ließen sich zwar Inhalte auf den HomePod streamen, aber eine native Unterstützung inklusive Siri-Sprachbefehlen ist dies immer noch nicht. Die Funktion wird von Spotify bislang als „Live Idea“ in der eigenen Community betitelt, aber es gibt keine Updates darüber, auf welchem Stand man sei. Laut MacRumors seien mehrere Anfragen zu diesem Thema nicht beantwortet worden.

Ausgewählte deutsche Podcasts mit Abonnements

Auch in einem weiteren Bereich macht Spotify derzeit von sich reden. In einer Mitteilung an uns hat der Konzern angekündigt, für ausgewählte Podcast-Episoden auf der eigenen Plattform ein kostenpflichtiges Abonnement anzubieten. Mit dieser neuen Funktion sollen Kreative „noch mehr Kontrolle über die Monetarisierung ihrer Inhalte“ erhalten und „100 Prozent der Abo-Einnahmen bis 2023“ erhalten. Danach soll eine Gebühr in Höhe von fünf Prozent von Spotify erhoben werden. In den kommenden Wochen wird die neue Funktion für ausgewählte Episoden der folgenden deutschsprachigen Podcasts verfügbar sein:

„Das Hannibal-Netzwerk – Rechte Schattenkrieger und der Tag X“ (Podimo)

„Der Zahnputzcast“ (zebra audio net)

„Enter Europa“ (Podimo)

„Geschichten aus dem Altbau-Plus“ (Josch Kliemann, Christoph Wellbrock)

„Hotel Matze Suite“ (Mit Vergnügen)

„Im Dunkeln – Der Fall Rebecca Reusch“ (Podimo)

„In Sekten“ (Podimo)

„Macht und Millionen – Der Podcast über echte Wirtschaftskrimis“ (Business Insider)

„Pietro & Friends“ (Podimo)

„Reisen Reisen +“ (zebra audio net)

Bereits in der Vergangenheit hatte Spotify angekündigt, Podcasts auch mit Bezahlung anbieten zu wollen. Zunächst startete das Feature im Frühjahr dieses Jahres in den USA, später erreichte es dann auch weitere Länder. PodcasterInnen können so selbst entscheiden, ob sie ihre Inhalte hinter einer Bezahlschranke verstecken wollen. Auch Apple hatte solche kostenpflichtigen Abos für Zusatzinhalte in Apple Podcasts bereits eingeführt.