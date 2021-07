Aqara HomeKit-Produkte jetzt direkt im Apple Store kaufen

Die Smart Home-Komponenten von Aqara sind euch sicherlich schon einmal über den Weg gelaufen. Auch wir haben die Kontakte und Sensoren schon ausführlich getestet, die neuen Wandschalter werden wir in Kürze detailliert vorstellen. Und fortan könnt ihr ausgewählte HomeKit-Produkte von Aqara auch direkt im Apple Store und Apple Online Store erwerben.

Zu den Produkten gehören der für HomeKit zwingend benötigte Aqara Hub M2 für 69,95 Euro. Zudem wird die HomeKit-Kamera Aqara G2H für 79,95 Euro verkauft. Für je 29,95 Euro könnt ihr einen Tür- und Fenstersensor, einen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor oder einen Vibrationssensor kaufen.

Cathy You, Senior Vice President Aqara:

„Aqara-Produkte in Apple Stores in Europa anbieten zu können, ist ein wichtiger Schritt für uns, um mit einer schnell wachsenden Gemeinschaft von HomeKit-Nutzer und Nutzerinnen weltweit in Kontakt zu treten. Wir wollen unser Produktsortiment in naher Zukunft in weiteren Apple Stores in Europa und anderen Regionen ausbauen.“