ARD Plus: Neuer Kanal startet am 10. Februar bei Apple TV

In der Apple TV-App können schon seit einiger Zeit spezielle Kanäle hinzugebucht werden, die vom Nutzer extra bezahlt werden müssen. Zu diesen zählen unter anderem die Doku-Formate History Play und Crime+Investigation, StarzPlay, Noggin oder Get.factual.

Mit ARD Plus gesellt sich nun ein weiterer kostenpflichtiger Kanal der Öffentlich-Rechtlichen zur Apple TV-App hinzu. Mit den Kanälen des ZDF, ZDF Krimi, ZDF Herzkino und ZDF tivi|select gibt es schon ein Angebot des zweiten großen deutschen Senders. ARD Plus kann als Kanal in der Apple TV-App zunächst zwei Wochen lang kostenlos genutzt werden und schlägt im Anschluss mit 4,99 Euro/Monat zu Buche.

Im Repertoire von ARD Plus finden sich zahlreiche Filme und Serien, die man bisher im Einzelkauf von Apple zu erstehen hatte. Mit „Der kleine Maulwurf“ gibt es hier unter anderem einen großen Kinder-Klassiker, aber auch Folgen der beliebten Tatort-Reihe sind bei ARD Plus zu finden. Das komplette Angebot des Kanals lässt sich aktuell nur schlecht überblicken, was vor allem am Aufbau der Apple TV-App liegt und ein Durchsuchen der Kategorien durch den Nutzer erfordert.

ARD Plus ist zudem auch bei Amazon Prime als zubuchbarer Pay-Kanal, den sogenannten „Prime Channels“, erhältlich. Hier zahlt man nach einer 14-tägigen Testphase allerdings 4,95 Euro pro Monat statt 4,99 Euro bei Apple.