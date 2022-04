Aufstiegsrennen in der 2. Bundesliga: Mein Workaround für den Einzelspiel-Abruf

Während in der langweiligsten ersten Liga der Welt mit Bayern München schon wieder der Deutsche Meister feststeht, geht es dafür in der zweiten Fussball-Bundesliga gerade noch extrem spannend zur Sache. An der Tabellenspitze trennen die Aufstiegskandidaten nur wenige Punkte, und auch meine Hoffnungen auf einen direkten Wiederaufstieg meines Bremer Teams sind weiterhin groß.

Wer die Partien der 2. Bundesliga verfolgen will, benötigt in dieser Saison nach wie vor ein Abonnement von Sky. Entweder ist dies mit einem längeren Vertrag verbunden, oder auch mit hohen Kosten, wenn man monatlich kündigen möchte. Wirklich zufriedengestellt haben mich die Sky-Angebote bisher nicht, so dass ich den Abschluss eines Abos bisher dankend abgelehnt habe. Das monatlich kündbare Sky Ticket Supersport-Abo schlägt mit satten 29,99 Euro zu Buche. Wenn man wie ich in der Regel nur eine Partie (nämlich die des Lieblingsvereins) ansehen möchte, ist das einfach viel zu viel Geld.

Ich persönlich habe nun einen Workaround für mich gefunden, der mich unabhängig von festen monatlichen Kosten und Vertragskündigungen sein lässt. In der bei mir sehr beliebten und oft genutzten News-App OneFootball (App Store-Link) gibt es nämlich dank einer Kooperation mit Sky und MagentaSport die Möglichkeit, verschiedene Spiele auch als Einzelabruf erwerben zu können. Neben Spielen der Frauen-Bundesliga oder 3. Liga können auch sämtliche Zweitliga-Partien so zu einem Einzelpreis von 3,99 Euro einfach und schnell per In-App-Kauf gebucht werden. Hat man dann vielleicht noch vergünstigtes iTunes-Guthaben auf dem Konto, lässt sich weiter sparen. Im Monat kommt man so auf knapp 16 Euro, um jedes Wochenende die Zweitliga-Mannschaft nach Wahl über 90 Minuten plus Nachspielzeit anfeuern zu können.

Fussball schauen auch in größerer Runde möglich

Der einzige Nachteil bei OneFootball ist die fehlende AirPlay- und Apple TV-Unterstützung. Die Partien lassen sich daher nur auf dem iPhone oder dem iPad ansehen. Ich habe für mich aber auch hier einen kleinen Workaround gefunden, der vielleicht nicht ganz optimal ist, aber es mir zumindest erlaubt, das Spiel auf einem größeren Bildschirm anzusehen – und das ohne größere Einbußen.

Nach der Buchung der Einzelpartie in der OneFootball-App über den „Stream“-Button in der Spiele-Übersicht nehme ich das HDMI-Kabel meines Apple TVs sowie einen USB-C-Hub, in meinem Fall der Anker PowerExpand 6-in-1 USB-C-Hub (Amazon-Link), und stöpsle den Hub an mein iPad Pro an. Die bildschirmfüllende Ansicht der Fussball-Partie wird dann auf meinem Fernseher angezeigt, allerdings dort nicht im Vollbild. Über die Einstellungen meines Fernsehers wähle ich nun den Vier-Wege-Zoom im Bildformat-Bereich, so dass das Fussballmatch nun auch dort komplett bildschirmfüllend angezeigt wird.

Ich habe in den letzten Wochen und Monaten auf diese Weise bereits einige Partien am Samstag- oder Sonntagnachmittag problemlos und in voller Länge verfolgen können. Auch Fans, die gerne in größerer Runde mit dem Freundeskreis oder der Familie schauen möchten, werden mit dieser Zwischenlösung bedient. Sollte man dann wirklich einmal keine Zeit haben, das favorisierte Spiel live zuhause am Fernseher ansehen zu können, spart man sich die 3,99 Euro für die Einzelpartie-Buchung – oder schaut je nach Möglichkeit unterwegs direkt auf dem iPad oder iPhone.

Wie verfolgt ihr die Spiele der 1. und 2. Bundesliga eurer Lieblings-Teams? Wir sind wie immer gespannt auf eure Kommentare.