August 2023: Die besten neuen Apps und Spiele

Wer in der Outdoor-Saison mit dem Fahrrad unterwegs ist, nutzt oft klassische Navigations- oder Outdoor-Apps wie Google bzw. Apple Maps oder Komoot. All diesen Anwendung ist gemein, dass sie den User auf direktem Weg zum Ziel führen wollen. Wer stattdessen lieber selbst entscheiden möchte, welche Richtung und welcher Weg eingeschlagen werden soll, kann zur iPhone-App Luftlinie Navigation greifen, die eine Kompass-basierte Routenführung mit einigen Freiheiten anbietet.

Im Mittelpunkt von Odd 8 Ball stehen ein Queue, zwei Kugeln und ein Loch. Mit dem klassischen Billard hat das Spiel aber relativ wenig zu tun, am Ende de Tages ist es nicht mehr oder weniger als ein klassisches Puzzle. Das Ziel ist dabei recht schnell erklärt: Die bunte Kugel muss im Loch versenkt werden. Die Steuerung ist dabei denkbar einfach umgesetzt: Statt den Queue zu bewegen und die Schussstärke zu bestimmen, kann man lediglich den Winkel von einer oder mehrere Banden anpassen.

Natur.digital vereint Funktionen mehrerer Typen von Natur-Apps in einer Anwendung: Die Anwendung enthält Vorschläge für Ausflüge in Bayerns Natur; gleichzeitig erfahren die Nutzer und Nutzerinnen alles über den jeweiligen Naturraum sowie die dortige Flora und Fauna. Zum Start findet man in natur.digital rund 80 Routen und Ausflugstipps sowie über tausend Porträts von Tieren und Pflanzen. Alle Informationen stammen von Fachleuten wie Biologen, Naturpark-Rangern und Mitarbeitenden der Naturschutzbehörden. Diese teilen ihr Wissen auf unterhaltsame Art und Weise und bestücken natur.digital laufend mit neuen Inhalten.

Das Spielprinzip von Luminaria ist eigentlich simpel: Es gilt, mit einer simplen Wischgeste auf dem Screen die Schatten von Gebäuden so zu verschieben, dass ein Lichtkorridor entsteht. Eine umherfliegende Drohne hat diesen dann zu erkennen und schließt das Level damit ab. Dies ist in den ersten Leveln noch relativ einfach zu bewältigen, allerdings gibt es schon nach kurzer Zeit kleine Boni – sogenannte Erinnerungen – über das Verschieben der Schatten zu entdecken und einzusammeln, und auch die Schatten weiterer Gebäude mit in die Lösungsfindung einzubeziehen.

Dyn ist der nächste Sport-Streaming Anbieter aus dem Hause Axel Springer. Das Live-Programm von Dyn (ausgesprochen „Dein“) umfasst zum Sendestart neun Bundesligen von Frauen und Männern in den fünf Sportarten Basketball, Handball, Hockey, Tischtennis und Volleyball sowie internationale Top-Wettbewerbe. Insgesamt wird Dyn in der Saison 2023/2024 über 2000 Spiele live übertragen, wobei alle Abonnenten und Abonnentinnen Zugriff auf alle Spiele aller Sportarten haben. Ab sofort kann die mobile App „Dyn Live & auf Abruf“ auf iPhone und iPad geladen werden, Support für das Apple TV ist aktuell nicht verfügbar.

Auf Apple Arcade dürft ihr euch auf ein unendliches, aber doch irgendwie endliches Puzzle-Spiel freuen, bei dem ihr oftmals mehrere Züge im Voraus denken müsst: Finity. Im Prinzip sind die Regeln auf dem vier mal vier Felder großen Spielfeld aber schnell erklärt: Ihr könnt die Reihen und Spalten nach Lust und Laune verschieben, um drei oder vier gleichfarbige Elemente in eine Reihe zu bekommen. Doch was so einfach klingt und in Finity sehr gut in einem interaktiven Tutorial erklärt wird, entwickelt sich schnell zu einer Herausforderung, die man kaum mehr aus der Hand legen möchte.

Mit der Kamera der aktuellen iPhone-Generationen ist schon so einiges möglich. Drittanbieter-Apps sorgen darüber hinaus für zusätzliche Features im kreativen Bereich. Mit Cinemin gibt es nun ein solches Exemplar, das von Tinrocket neu in den App Store gebracht wurde. Mit Cinemin lassen sich lebendige Animationen auf dem iPhone erstellen. Die App bietet Video- und Fotoaufnahmen in Echtzeit, einen Medienimport, eine Verarbeitung auf dem Gerät und eine Verpflichtung zur künstlerischen Integrität, indem sie keine generative KI verwendet.

Bei Six Ages 2: Lights Going Out handelt es sich um eine Kombination aus interaktiver Geschichte und rundenbasierter Strategie, die die Spieler und Spielerinnen in ein Land der Mythen eintauchen lässt. Hunderte von kleinen interaktiven Geschichten fügen sich zu einem Epos zusammen, in dem man einen kleinen Clan anführt, ihm hilfst, sich in einer sterbenden Welt zurechtzufinden und zu überleben, bis sie untergeht. Besonders hochwertig gestaltet ist die Grafik von Six Ages 2: Handgezeichnetes Artwork bestimmt die Szenen, das für ein atmosphärisches visuelles Erlebnis sorgt. Laut Angaben des Entwicklerteams von A Sharp dauert ein kompletter Durchgang rund acht Stunden für einen neuen Spieler bzw. Spielerin.