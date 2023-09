HomeLights for HomeKit: Smarte Lichtsteuerung mit vielen Extras

Worauf greift man im Smart Home am meisten zu? Bei mir Zuhause ist es die smarte Beleuchtung, die allerdings zu 99 Prozent nur von Philips Hue stammt. Falls ihr mehr Hersteller miteinander gemischt habt und hauptsächlich auf HomeKit oder Matter setzt, dann haben wir eine sehr interessante App für euch ausfindig gemacht: HomeLights for HomeKit (App Store-Link).

HomeLights steht seit einigen Tagen zum Download bereit und bietet schon in Version 1.0.2 einige sehr innovative Funktionen. Bevor wir dazu kommen, schauen wir aber zunächst einmal auf das Preismodell: HomeLights kann kostenlos geladen und zwei Wochen mit allen Funktionen ausprobiert werden. Danach kostet die Premium-Version 99 Cent pro Monat. Alternativ gibt es die dauerhafte Lizenz für 12,90 Euro. Falls euch die Anwendung gefällt, ist das angesichts der Hardware-Preise durchaus angemessen.

Die Highlights von HomeLights for HomeKit im Überblick

Einheitliche Steuerung: HomeLights verwaltet nicht nur einzelne Lampen. Es gibt dir die Möglichkeit, Helligkeit, Farbe und Temperatur jeder Lampe in einem Raum auf einmal einzustellen. Oft möchte man das Licht im ganzen Raum entweder erhöhen oder verringern, was mit einem einzigen Tippen in HomeLights möglich ist.

Smart Room Detection: Verabschiede dich von der manuellen Raumauswahl. Über Bluetooth erkennt HomeLights deinen Standort und ruft die Fernbedienung für den jeweiligen Raum auf.

Effizient und intuitiv: Die Gesten und das Design der App sind speziell auf die Feinheiten der Lichtsteuerung abgestimmt und bieten mehr Effizienz als herkömmliche Lösungen.

Mein erster Eindruck der App

Optisch macht HomeLights auf jeden Fall einen richtig guten Eindruck, mir gefällt es jedenfalls ausgesprochen gut. Der manuelle Wechsel zwischen den einzelnen Räumen klappt prima und auch die automatische Erkennung funktioniert schon recht solide. Schwierigkeiten gibt es in offenen Bereichen, wenn man tatsächlich von einem in einen anderen Raum wechselt, ist die Geschichte aber schon zuverlässig.

Noch nicht ganz überzeugt bin ich von der Anpassung der Helligkeit, die in HomeLights nicht über einen Schieberegler, sondern über Plus- und Minus-Buttons geregelt wird. Das ist meiner Meinung nicht ganz so intuitiv, wie es sein könnte – aber am Ende wohl nur eine Frage der Gewöhnung.

Richtig klasse finde ich bereits die Einstellungen der App. Für jeden Raum lässt sich separat einstellen, wie sich die Lampen einschalten sollen und wie groß die Schritte bei der Anpassung der Helligkeit sein sollen. Auch eine Anbindung an die Apple Watch, Kurzbefehle und Widgets sind bereits mit integriert.