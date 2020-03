AVM Fritz!Box 7590 und Fritz!Fon C6 im Bundle günstiger kaufen

Die Router des Berliner Herstellers AVM sind in Deutschland ganz klarer Marktführer – und das vor allem aus einem Grund: Sie haben das zwingend für den Betrieb notwendige Modem bereits integriert. Das Top-Modell für herkömmliche DSL- und VDSL-Anschlüsse ist die Fritz!Box 7590 – und genau hier gibt es aktuell ein spanendes Angebot.

MediaMarkt verkauft die Fritz!Box 7590, die im Internet-Preisvergleich aktuell 189 Euro kostet, derzeit für 199 Euro. Auf der Produktseite hat man die Möglichkeit, die Fritz!Box gemeinsam mit dem Fritz!Fon C6 in den Warenkorb zu legen. Das schnurlose Telefon kostet im Internet-Preisvergleich aktuell mindestens 65 Euro.

Fritz!Box 7590 und Fritz!Fon C6 für 199 Euro (zum Angebot)

Dass die Fritz!Box einen guten Job macht, muss ich an dieser Stelle wohl kaum noch erwähnen. Aber was hat das Fritz!Fon C6 auf dem Kasten? Ich habe dieses Telefon tatsächlich am Montag an meiner Fritz!Box in Betrieb genommen und möchte euch ein paar Details schildern.

Zunächst einmal wäre da die einfache Einrichtung: Plastik-Lasche aus dem Batterie-Fach ziehen, DECT-Knopf an der Fritz!Box drücken und nach wenigen Sekunden ist das Telefon einsatzbereit.

Und dann geht es auch schon mit den vielen verschiedenen Möglichkeiten los: Man kann die Startseite des Farb-Displays nach Belieben anpassen, Kontakte über die Fritz!Box synchronisieren und passende Bilder hochladen. Selbst E-Mail, RSS-Feeds und Web-Radios können mit dem Telefon abgerufen werden. Noch ein bisschen praktischer: Über einen Klinken-Anschluss kann auch mit Kopfhörern telefoniert werden.