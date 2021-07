Back to School 2021: Mac oder iPad kaufen & AirPods kostenlos bekommen

Nachdem die diesjährige „Back to School“-Aktion schon vor wenigen Wochen in den USA gestartet ist, können jetzt auch deutsche Nutzer und Nutzerinnen profitieren. Wie im letzten Jahr könnt ihr einen qualifizierten Mac oder ein qualifiziertes iPad kaufen und bekommt dann die AirPods gratis dazu. Gegen einen Aufpreis könnt ihr auch die AirPods mit kabellosem Ladecase oder die AirPods Pro wählen. Zudem könnt ihr als Bildungskunde 20 Prozent beim Kauf von Apple Care sparen.

Wer ist berechtigt?

Die für diese Werbeaktion qualifizierten Personen sind Lehrkräfte und Mitarbeiter von Bildungseinrichtungen, Studierende und Eltern wie im Folgenden definiert.

Mitarbeiter von Bildungseinrichtungen – Jeder Mitarbeiter einer öffentlichen oder privaten Bildungseinrichtung in Deutschland ist kaufberechtigt.

– Jeder Mitarbeiter einer öffentlichen oder privaten Bildungseinrichtung in Deutschland ist kaufberechtigt. Studierende an Hochschulen – Studierende, die eine Hochschule in Deutschland besuchen bzw. an einer Hochschule in Deutschland zugelassen sind, sind kaufberechtigt.

– Studierende, die eine Hochschule in Deutschland besuchen bzw. an einer Hochschule in Deutschland zugelassen sind, sind kaufberechtigt. Eltern von Hochschulstudenten – Eltern, die für ihr Kind einkaufen, das derzeit eine öffentliche oder private Hochschule in Deutschland besucht bzw. an einer öffentlichen oder privaten Hochschule in Deutschland zugelassen ist, sind kaufberechtigt.

Welche Produkte sind qualifiziert?

Qualifizierte Macs : iMac, Mac mini, Mac Pro, MacBook Pro und MacBook Air.

: iMac, Mac mini, Mac Pro, MacBook Pro und MacBook Air. Qualifizierte iPads: iPad Pro und iPad Air.

Die „Back to School“-Aktion ist nicht nur in Deutschland gestartet, sondern auch in Österreich und der Schweiz.