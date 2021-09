Belkin bietet magnetisches Zubehör heute günstiger an

Heute um 14:00 Uhr werden vermutlich einige von euch eines der neuen iPhones bestellen. Und wer das iPhone 12 ausgelassen hat und nun zum iPhone 13 greift, der wird erstmals in Kontakt mit Apples MagSafe-Technik kommen. Die Qi-Ladefläche auf der Rückseite des Geräts ist mit zusätzlichen Magneten ausgestattet, damit Zubehör am iPhone haften kann.

Wichtig zu wissen: Es gibt zertifiziertes MagSafe-Zubehör, das mit bis zu 15 Watt Leistung laden kann und meist nicht ganz günstig ist. Und dann gibt es günstiges Zubehör, das kompatibel mit MagSafe ist. Hier sind Magnete verbaut, es kann aber maximal mit 7,5 Watt geladen werden.

Unter anderem solchen Zubehör könnt ihr heute in den Sonderangeboten von Belkin auf Amazon kaufen. Ziemlich cool finde ich den magnetischen drahtlosen Ladeständer, weil dieser ein etwas anderes Design hat, als das was man sonst von asiatischen Herstellern kennt. Erhältlich in Schwarz und Weiß ist dieses Zubehör heute von 39,99 auf 31,99 Euro reduziert.

161 Bewertungen Belkin magnetischer drahtloser Ladeständer... Dank der perfekten Ausrichtung durch die sichere magnetische Befestigung können Sie Ihr iPhone 12 mühelos aufladen. Nur zur Verwendung mit MagSafe-Hüllen von Belkin und anderen Marken geeignet.

Verwenden Sie Ihr Smartphone während des Ladens im Hoch- oder Querformat.

Ohne Ladefunktion, aber vielleicht trotzdem für den einen oder anderen interessant, das ist die Fitness-Halterung mit MagSafe. Es handelt sich um eine magnetische Halterung mit Schlaufe, um diese beispielsweise an Griffen von Trainingsgeräten zu befestigen.

9 Bewertungen Belkin Fitness-Halterung mit MagSafe (für... Die magnetische Befestigung erfolgt bequem mit einer Hand und hält Ihr iPhone 12 sicher an seinem Platz. Nur zur Verwendung mit MagSafe-Hüllen von Belkin und anderen Marken geeignet.

Einfache Anbringung an Oberflächen von Fitness-Studio-Geräten wie etwa an Laufbändern, Rudergeräten und vielem mehr, die sich zur magnetischen Befestigung eignen

Insgesamt sind knapp 20 verschiedene Produkte von Belkin zum reduzierten Preis erhältlich, eine komplette Übersicht bekommt ihr hier.