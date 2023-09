Blink Outdoor 4 Kamera: Drei neue Accessories vorgestellt

Amazons Sicherheitskamera Blink Outdoor 4 wurde im August dieses Jahres vorgestellt und bietet unter anderem Funktionen wie eine 1080p HD-Live-Ansicht, Infrarot-Nachtsicht und Zwei-Wege-Audio. Zudem gibt es eine Batterielebensdauer von zwei Jahren mit AA-Batterien, eine verbesserte Bewegungserkennung mit zwei Zonen sowie im optionalen Blink-Abo auch eine Personenerkennung.

Nun hat Amazon für die neue Outdoor-Kamera drei passende Accessoires vorgestellt: Das Blink Sync Module Pro, die Blink Outdoor 4 Floodlight Camera sowie das Blink Outdoor 4 Battery Extension Pack. Mit diesem Zubehör soll man noch mehr aus der Sicherheitskamera herausholen können.

Blink Sync Module Pro

Das Herzstück eines Blink-Kamerasystems ist das Sync-Modul. Es schafft eine nahtlose Erfahrung auf allen Blink-Geräten – so dass man eine Gruppe von Blink-Kameras einfach aktivieren, deaktivieren und verwenden können. Das Sync Module Pro ist Amazons erster System-Hub, der eine erweiterte Reichweite für Blink Outdoor 4 bietet. Mit einem neuen proprietären drahtlosen Protokoll erweitert Sync Module Pro die Reichweite der Outdoor 4 deutlich weiter als WiFi. Mit der Einführung der erweiterten Reichweitenfunktionen des Sync Module Pro kann man die Outdoor 4 überall installieren, etwa an einem Zaunpfosten in der äußersten Ecke des Grundstücks – alles ohne sich um die WLAN-Reichweite kümmern zu müssen.

Wenn man Videoclips lokal speichern und speichern möchte, verfügt das Sync Module Pro jetzt über einen MicroSD-Kartensteckplatz (MicroSD-Karte separat erhältlich). Das Sync Module Pro wird Anfang nächsten Jahres in den USA und Kanada für 49,99 USD bzw. 59,99 CAD erhältlich sein.

Blink Outdoor 4 Floodlight Camera

Die neue Blink Outdoor 4 Floodlight Camera ist die nächste Generation von Amazons beliebtem drahtlosen intelligenten Sicherheitsscheinwerfers, das eine leistungsstarke, bewegungsaktivierte LED-Beleuchtung und eine Akkulaufzeit von bis zu zwei Jahren bietet (basierend auf den Standardeinstellungen). Die Blink Outdoor 4 bietet bereits die bisher beste Bildqualität von Amazons batteriebetriebenen Kameras, und wenn man sie mit der Flutlichthalterung kombiniert, lässt sich jeder Ort auf dem Grundstück beleuchten, wo man mehr Sichtbarkeit wünscht.

Die Blink Outdoor 4 Floodlight Camera kann heute in den USA und Kanada vorbestellt werden und kostet 159,99 USD bzw. 209,99 CAD. Die Geräte werden am 17. Oktober 2023 ausgeliefert. Wenn man bereits die Blink Outdoor 4 besitzt und sie in eine Flutlichtkamera umwandeln möchte, kann man ab heute Floodlight Mount-Zubehör für 39,99 USD bzw. 49,99 CAD vorbestellen.

Blink Outdoor 4 Battery Extension Pack

Da sich die Blink Outdoor 4 Kamera fast überall installieren lässt, landet sie manchmal in schwer zugänglichen Bereichen, was den Batteriewechsel zu einer Herausforderung macht. Während die Outdoor 4 bereits eine lange Akkulaufzeit von bis zu zwei Jahren hat, kann das neue Battery Extension Pack so konfiguriert werden, dass es die Akkulaufzeit auf bis zu vier Jahre verlängert. Damit gibt es auch die Möglichkeit, Clip-Aufnahmen zu erhöhen, häufiger mit Zwei-Wege-Audio zu interagieren, die Auflösung und die Helligkeit der Nachtsicht zu verbessern und mehr, während die Akkulaufzeit beibehalten wird.

Das Blink Outdoor 4 Battery Extension Pack ist ab heute in den USA und Kanada zum Vorbestellpreis von 29,99 USD bzw. 39,99 CAD erhältlich. Die Geräte werden am 17. Oktober 2023 ausgeliefert.

Die drei neuen und praktischen Accessoires für Amazons neue Blink Outdoor 4-Kamera werden wie angegeben vorerst in den USA und Kanada erscheinen. Wann ein Start in Europa bzw. auch in Deutschland ansteht, wurde bisher von Amazon noch nicht kommuniziert. Mehr zur Blink Outdoor 4 Kamera gibt es auch in unserem Artikel.