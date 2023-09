WISO Steuer 2023: Meine Erfahrungen mit dem Steuer-Tool

Wer zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet ist, muss die Unterlagen für das Steuerjahr 2022 spätestens bis zum 2. Oktober dieses Jahres beim zuständigen Finanzamt eingereicht haben. Auch wer nicht zur Abgabe verpflichtet ist, kann trotzdem einiges an Geld vom Fiskus zurückerhalten, aber nur dann, wenn eine Steuererklärung auch abgegeben wird.

Bei mir kommt bereits seit einigen Jahren die WISO Steuer-Software für diese lästige Arbeit zum Einsatz. Denn vor der Steuererklärung möchten sich wohl die meisten drücken, ist die Erstellung doch meistens mit jeder Menge Formularen, Rechnereien und Unterlagenbeschaffung verbunden. Bei letzterem kann WISO Steuer natürlich nicht helfen, allerdings nimmt die Software für Mac und Windows einem aber so gut wie jede andere Arbeit ab – und kennt zudem viele Fallstricke, hält Tipps und Tricks bereit und zeigt auf, in welchen Bereichen sich möglicherweise noch mehr vom Finanzamt zurückholen lässt.

Aktuell ist WISO Steuer 2023 für das Steuerjahr 2022 sogar noch mit sattem Rabatt für nur 22,99 Euro bei Amazon verfügbar. Die Software von Buhl ermöglicht die Erstellung der Steuererklärung für 2022 auf dem Mac ab macOS 10.15 Catalina, auf einem Windows-Rechner, im Browser, oder auch per Smartphone oder Tablet über die mobile App. Ich persönlich bevorzuge die Nutzung von WISO Steuer auf meinem Mac, da ich mit dem externen Display eine große Nutzungsfläche habe und so auch noch weitere Dokumente oder Rechnungen beim Ausfüllen öffnen kann. Wer die Steuererklärung aber lieber mobil vom Sofa aus oder während einer längeren Bahnfahrt erledigen will, kann die iOS-App aus dem App Store laden (App Store-Link).

Das sind einige der Features von WISO Steuer 2023:

Erledigt die Einkommensteuer-Erklärung 2022 mit allen Einkunftsarten

Mit Mantelbogen und allen Formularen

Daten-Übernahme aus dem Vorjahr

Kostenloser Telefonsupport und kostenlose Updates

WISO Steuer 2023 zeigt sofort die Erstattung oder Nachzahlung

Hunderte Steuer-Tipps, über 150 Videos mit Tipps rund um Ihre Steuererklärung

Steuer-Ratgeber für die optimale Erstattung

Feststellungserklärung 2022 für Erbengemeinschaften und BGB-Gesellschaften

Auch für EÜR, Umsatz- und Gewerbesteuer-Erklärung, Umsatzsteuer-Voranmeldung, Lohnsteuer-Anmeldung, Fahrtenbuch

Schnell-Rechner für Gehalt, Abfindung, Erbschaft, Kfz-Steuer, Riester und vieles mehr

Automatischer Vergleich des Steuerbescheids mit der Programmberechnung

Musterschreiben an das Finanzamt

Besonders praktisch ist das Interview-Feature von WISO Steuer: Hier wird man auch als Laie Schritt für Schritt durch die wichtigsten Bereiche geführt und muss sich nicht mit den teils komplizierten ELSTER-Formularen des Finanzamts auseinandersetzen. Hat man die Steuererklärung soweit ausgefüllt, fügt WISO Steuer 2023 die Daten in die ELSTER-Formulare ein und sendet diese direkt ans zuständige Finanzamt. Wichtig zu wissen: für die Übermittlung ans Finanzamt ist ein entsprechendes ELSTER-Zertifikat notwendig. Dies lässt sich kostenlos beim Finanzamt beantragen.

Ich kann nur empfehlen, eine Software wie WISO Steuer zu verwenden, wenn einem vor der eigenen Steuererklärung graust und man sich nicht mit dem oft kompliziert zu handhabenden ELSTER-Portal der Finanzbehörden auseinandersetzen möchte. Ich konnte so meine Steuererklärung für 2022 schneller als gedacht an einem Tag erledigen und habe nun bis zum nächsten Jahr wieder Ruhe.