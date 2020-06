Bloomberg: Apple wird ARM-Chips auf der WWDC ankündigen

Schon seit längerem ist bekannt, dass Apple an einer eigenen Prozessor-Struktur mit ARM-basierten Chips arbeitet und sich mit Eigenproduktionen nach und nach von Intel entfernen will. Einem neuen Bericht des Magazins Bloomberg zufolge wird Apple die diesjährige WWDC-Entwicklerkonferenz zum Anlass nehmen, um die ARM-Chips erstmals öffentlich vorzustellen.

Bloomberg-Redakteur Mark Gurman erklärt, dass Apple am 22. Juni, ein Montag, nicht nur einen ersten Ausblick auf die kommenden Betriebssysteme iOS 14, macOS 10.16 und watchOS 7 geben, sondern eben auch die neue ARM-Prozessoren präsentieren wird. Apple selbst hat bisher noch keine Einladungen zu einer Keynote am 22. Juni verschickt. Diese sowie die gesamte Entwicklerkonferenz WWDC wird in diesem Jahr aufgrund der Coronakrise ausschließlich in digitaler Form stattfinden.

Zum ersten Mal Apple-eigene Prozessoren im Mac

Die neuen ARM-basierten Prozessoren basieren auf der gleichen Technologie wie die, die bereits seit einiger Zeit in iPhones und iPads zur Anwendung kommen. “Apple verwendet Technologie, die von Arm Ltd., einem Teil des japanischen Technologiekonzerns SoftBank Group Corp, lizensiert wurde”, so der Bloomberg-Artikel. “Diese Architektur unterscheidet sich von der zugrundeliegenden Technologie in den Intel-Chips, so dass die Entwickler Zeit brauchen werden, um ihre Software für die neuen Komponenten zu optimieren. […] Dies wird das erste Mal in der 36-jährigen Geschichte des Mac sein, dass von Apple entwickelte Prozessoren diese Geräte antreiben werden.”

Die ARM-Chips sollen laut Bloomberg im Vergleich zu bisherig verwendeten Intel-Prozessoren einige Vorteile mit sich bringen, die sich vor allem in der Grafikleistung und Apps, die künstliche Intelligenz nutzen, bemerkbar machen sollen. Die Prozessoren sollen zudem effizienter arbeiten, so dass es in Zukunft noch dünnere und leichtere MacBooks geben könnte.