Bose Music App: Update bringt Chromecast Built-In zu Lautsprechern hinzu

Nutzt ihr ein Bose Soundsystem in den eigenen vier Wänden? Dann ist die Bose Music App (App Store-Link) eine gute Ergänzung. Der Download der Anwendung für iPhones und iPads aus dem App Store ist kostenlos, erfordert iOS 14.1 oder neuer und benötigt 273 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät. Alle Inhalte können in deutscher Sprache verwendet werden.

Mit der Bose Music App lässt sich die eigene Lieblingsmusik auf einem oder mehreren smarten Bose-Produkten durchsuchen und steuern. „Sie Sie funktioniert mit dem Bose Home Speaker 500, Home Speaker 300, Portable Smart Speaker, Bose Smart Soundbar 900, Soundbar 700, Soundbar 500 und Smart Soundbar 300“, berichtet der Hersteller im App Store. „Die App funktioniert auch mit einer Vielzahl von Produkten für das Hören unterwegs, zum Beispiel Bose Noise Cancelling Headphones 700, QuietComfort 45 Headphones und QuietComfort Earbuds, unseren Sport Earbuds und Sport Open Earbuds sowie den Bose Frames Tempo, Soprano und Tenor Audio-Sonnenbrillen.“

Bose hat nun ein weiteres Update für die Anwendung im deutschen App Store bereitgestellt. Damit ist Bose Music nun in Version 5.2.3 erschienen. Die Aktualisierung bringt ein sehr spannendes Feature mit sich, das die Kompatibilität und Wiedergabemöglichkeiten weiter erhöht: Ab sofort ist Googles Chromecast integriert. Das sagt der Changelog:

„Wir fügen Chromecast Built-In zu unseren intelligenten Lautsprechern und Soundbars hinzu! Streamen Sie mit einem einfachen Tastendruck Audioinhalte von cast-fähigen Musikdiensten. In den kommenden Wochen wird Ihr Produkt automatisch für die Unterstützung von Chromecast Built-In aktualisiert.“

Darüber hinaus hat das Entwicklerteam von Bose kleinere Fehler behoben und einige allgemeine technische Optimierungen vorgenommen. Die Aktualisierung auf Version 5.2.3 steht ab sofort allen Nutzern und Nutzerinnen kostenlos im deutschen App Store zum Download zur Verfügung.