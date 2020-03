Carcassonne ab sofort in neuer Version im App Store verfügbar

Das iOS-Spiel Carcassonne wurde jahrelang von den Entwicklern TheCodingMonkeys angeboten, gehegt und gepflegt. Leider ist die Lizenz im März abgelaufen und das Spiel wurde in seiner bisherigen Form aus dem App Store entfernt. Bestandskunden können aber weiterhin spielen, da die Server mindestens ein Jahr lang online bleiben – und danach so lange, wie es für die Entwickler technisch möglich ist.

Die neue Lizenz hat Asmodee Digital erworben, die schon zahlreiche Brettspiele in den App Store gebracht haben – zum Beispiel Ticket to Ride oder Agricola. Das neue Carcassonne (App Store-Link) muss erneut bezahlt werden und kostet 5,49 Euro. Zusätzliche Erweiterungen sind kostenpflichtig per In-App-Kauf verfügbar.

Wir werden uns Carcassonne in der neuen Version in Kürze genauer ansehen. Der Download ist 275,5 MB groß, für iPhone und iPad verfügbar und in deutscher Sprache vorliegend.

Das bietet Carcassonne