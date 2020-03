Blinkist: Premium-Features einen Monat lang gratis nutzen

Seid ihr Nutzer des Buch-Portals Blinkist (App Store-Link)? Dort können Interessierte Zusammenfassungen von Sachbüchern in kompakter Form präsentiert bekommen, wenn sie nur die wichtigsten Inhalte aus einem Werk benötigen. Seit einiger Zeit bietet Blinkist darüber hinaus auch komplette Hörbücher an. Der Download der iOS-App ist kostenlos und finanziert sich in der Regel über ein Premium-Abo, das mit 12,99 Euro/Monat bzw. 79,99 Euro/Jahr zu Buche schlägt.

„Blinkist bringt die Kernaussagen der besten Sachbücher auf dein Smartphone“, erklären die Entwickler der Plattform im App Store. „Entdecke mit unserer App über 3.000 Sachbuch-Bestseller und die beliebtesten Ratgeber zu Business, Psychologie, Wissenschaft, Kommunikation, Politik und vielem mehr in unterhaltsamen Kurztexten und 15-minütigen Audiotiteln in Hörbuchqualität.“

Blinkist Premium bis zum 25. April 2020 gratis

Wer Blinkist nutzt, hat vielleicht schon eine Mail ins eigene Postfach geschickt bekommen: Ab sofort bietet das Blinkist-Team seinen Nutzern einen kostenlosen Premium-Monat, der im Account bereits bis zum 25. April 2020 kostenlos freigeschaltet worden ist. Mit dieser Aktion reagiert man auf die aktuelle Coronavirus-Krise. „Wir können nicht ändern, was gerade in der Welt passiert, aber wir können dir in dieser besonderen Zeit etwas Ablenkung bieten“, so die Macher von Blinkist.

Die kostenlose Nutzung zieht kein kostenpflichtiges Abonnement ab dem 26. April dieses Jahres nach sich. Es ist laut Angaben von Blinkist keine Zahlung notwendig, man behält sich aber vor, das Angebot jederzeit widerrufen zu können. „Am Ende der Aktion wird der Zugriff auf Blinkist Premium beendet“, heißt es in der Mail. „Um erneut Blinkist Premium nutzen zu können, müssen Nutzer ein zahlungspflichtiges Abo abschließen und Zahlungsdetails bereit stellen, um ein Konto zu erstellen.“ Falls ihr die Gratis-Premium-Features noch nicht nutzen könnt, solltet ihr die App gegebenenfalls neu starten, damit die kostenlose Freischaltung funktioniert.