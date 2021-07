Clubhouse ist jetzt für alle und ohne Warteliste verfügbar

Anfang des Jahres ist Clubhouse (App Store-Link) in Deutschland so richtig durchgestartet. Der große Hype wurde dadurch angefeuert, dass nur eingeladene Nutzer und Nutzerinnen die Audio-only-App verwenden konnten. Nur wer eine Einladung eines bestehenden Clubhouse-Users erhalten hat, konnte die Warteliste überspringen. Der große Hype scheint vorbei, dennoch hat Clubhouse eine große Userbase aufgebaut.

Und ab sofort ist Clubhouse für alle verfügbar, die Warteliste entfällt. Ihr könnt euch registrieren und sofort durchstarten. Ebenso kann man nun so viele Freunde einladen wie man möchte.

Clubhouse erläutert im eigenen Blog:

Es war eine Achterbahnfahrt in der ersten Jahreshälfte, und wir sind viel größer geworden, als wir im Januar waren. Unser Team ist von 8 Leuten auf 58 angewachsen. Die Anzahl der täglichen Räume ist von 50k auf eine halbe Million gestiegen. Wir haben 10 Mio. Menschen zur Community hinzugefügt, seit wir Mitte Mai Android eingeführt haben, und 90 Mio. DMs verschickt, seit wir letzte Woche den Backchannel gestartet haben. Der durchschnittliche Hörer verbringt jetzt über eine Stunde pro Tag auf Clubhouse, und ein großer Prozentsatz der Leute hört nicht nur zu, sondern redet auch. Das ist unser Lieblingsteil an der ganzen Sache. Inzwischen wächst die Zahl der Communitys und Clubs jeden Tag auf der ganzen Welt auf alle möglichen überraschenden Arten weiter. Es ist unglaublich aufregend, aber wir wissen, dass wir in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren noch viel mehr aufbauen müssen.