CrowdFarming: Lebensmittel aus der Landwirtschaft direkt über neue App beziehen

Die Plattform CrowdFarming ist schon länger im Web vertreten und bietet Interessierten einen direkten Draht zu landwirtschaftlichen Erzeugern von frischen Lebensmitteln, darunter Obst, Gemüse, Öle, Wein, Käse und mehr. Nun gibt es seit kurzem auch eine eigene iOS-App von CrowdFarming (App Store-Link), mit der sich die Dienste auch mobil auf dem iPhone nutzen lassen. Der Download der App ist kostenlos und kann ab iOS 11.0 oder neuer sowie bei 47 MB an freiem Speicherplatz angestoßen werden.

Das wesentliche Prinzip von CrowdFarming basiert auf sogenannten Adoptionen: Nutzer und Nutzerinnen können beispielsweise einen Baum, ein Tier oder einen Garten adoptieren und erhalten dann frische Lebensmittel, die direkt für einen vom Landwirt bzw. der Landwirtin angebaut worden sind. Durch den direkten Kauf bei der Produktion leistet man wichtige Arbeit, um Wohlstand und bessere Arbeitsplätze in ländlichen Gebieten zu schaffen. Durch den Kauf „on demand“ werden zudem Überproduktionen vermieden, gleichzeitig heißt es dann aber auch, gegebenenfalls einige Wochen oder gar Monate bis zur Lieferung zu warten.

Auf CrowdFarming können Erzeuger und Erzeugerinnen ihre Produkte direkt ohne Zwischenhändler an Interessierte verkaufen. Die Plattform gibt zudem an, dass die Beteiligten bei CrowdFarming keine unansehnlichen Früchte wegwerfen, sondern auch diese verkaufen, um so Nahrungsmittelverschwendung zu reduzieren.

Konto erstellen und Produkte nach Hause geliefert bekommen

Bevor man in der App loslegen kann, heißt es zunächst, ein Konto zu erstellen. Dies kann auch problemlos über die „Anmelden mit Apple“-Funktion geschehen. Dann lässt sich im Angebot von CrowdFarming stöbern und in verschiedenen Kategorien nach Produkten suchen. So gibt es beispielsweise eine Feinschmecker-Ecke mit edlem Meersalz, Chili-Produkten und toskanischem Wein, oder auch einen Bereich, in dem Produkte mit schneller Lieferung oder in kleineren Mengen angeboten werden.

Auf entsprechenden Detailseiten kann man mehr zu den Produzenten und ihren Produkten erfahren, und auch direkt über die App Adoptionen in Auftrag geben. Wir finden: Eine tolle Idee, die sicherlich noch ausbaufähig ist und durch ein größeres lokales und regionales Netzwerk für alle Beteiligten von Vorteil sein könnte. Habt ihr schon einmal etwas bei CrowdFarming bestellt?