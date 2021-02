Das Erste-App im Ruhestand: Alle Video-Inhalte künftig in der ARD Mediathek

Die Angebotsvielfalt der Medienlandschaft kann überwältigend sein – zahlreiche Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen und privaten Fernsehsender buhlen um die Gunst der Zuschauer. Die ARD will nun ihr Produktportfolio bündeln und und bietet fortan alle Video-Inhalte an einem Ort an: Im App Store ist künftig nur noch die kostenlose Universal-App ARD Mediathek (App Store-Link) verfügbar, die Das Erste-App geht in den Ruhestand.

„In der ARD-Mediathek erwartet die Nutzer der Das Erste-App noch mehr Programm: Über die Inhalte von Das Erste hinaus finden sie dort Content aus dem ganzen ARD-Kosmos, inklusive funk, phoenix, ONE, tagesschau24, ARD alpha und allen regionalen Dritten Programmen.“

So berichtet das ARD-Team in einer Pressemitteilung. In der Mediathek finden die Nutzer eine Reihe neuer Features: Dazu gehören aufgeräumte, intuitiv nutzbare, sorgfältig kuratierte Seiten mit allen Serien, allen Dokus und allen Filmen zum Stöbern und Entdecken. Auch die Navigation wurde verbessert: In der Web-Version erhalten Nutzer jetzt noch schneller Informationen, indem sie mit der Maus über ihren Inhalt fahren. Die Suche in den Sender-Channels funktioniert plattformübergreifend, was es einfacher macht, die Inhalte anderer Sender zu finden. Die optimierte Sender-Navigation der Web-Version wurde auch in den Apps implementiert.

Mehr Raum für Programm-Highlights wie aktuell „Das Geheimnis des Totenwaldes“ oder „Charité“ bietet die neue Teaser-Gestaltung. Fans und Liebhaber finden dort jetzt exklusive Zusatzinhalte wie Interviews mit den MacherInnen und Dokus zum Thema. Neu ist auch der „Tatort“-Premiumbereich mit den aktuellen Folgen, Klassikern und Zusatzmaterial: exklusive Blicke hinter die Kulissen mit Outtakes, Making-of-Dokus, prominenten Gastauftritten, Interviews und Porträts.

Seit dem 28. Januar ist die Das Erste-App in den Stores nicht mehr erhältlich: Die gemeinsame Mediathek-App der ARD steht dort nun im Fokus. Wie in der Webversion sind die Sendungen von Das Erste dort nun als Premium-Channel verfügbar.