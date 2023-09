Das kann der neue Action Button des iPhone 15 Pro

Seit dem iPhone der ersten Generation gab es über den Lautstärke-Tasten einen Stummschalter, den man einfach umlegen konnte. Mit dem iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max führt Apple einen neuen Action Button ein, mit dem man eine von zahlreichen Aktionen ausführen kann.

Die gute Nachricht vorweg: Standardmäßig kann man mit einem langen Druck auf den Action Button auch weiterhin die Stummschaltung des iPhones aktivieren oder wieder aufheben. „Wenn du dich für eine andere Aktion entschei­dest, kannst du das iPhone im Kontrollzentrum stumm­schalten oder Fokusfilter nutzen, um es automatisch auf Lautlos zu stellen“, schreibt Apple auf seiner Webseite.

Diese Aktionen kann der Action Button ausführen

Das iPhone lautlos stellen oder Töne wieder aktivieren Fokus: Einen Fokus-Modus ein- und ausschalten

Die Kamera-App öffnen und direkt ein Foto oder Video aufnehmen Taschenlampe: Das LED-Licht auf der Rückseite ein- und ausschalten

Eine Sprachaufzeichnung starten oder stoppen Übersetzen: Die Übersetzen-App starten und ein Gespräch oder einen Text übersetzen

Die Lupen-App öffnen und mit der Kamera Objekte vergrößert anzeigen Kurzbefehl: Eine App starten oder einen anderen beliebigen Kurzbefehl ausführen

Was genau der Action Button auf eurem iPhone 15 Pro oder iPhone 15 Pro Max ausführen soll, das könnt ihr ganz einfach in den iOS-Einstellungen auswählen. Sobald ihr den Knopf gedrückt haltet, wird die von euch gewünschte Aktion in der Dynamic Island und direkt neben dem Action Button auf dem Display des iPhones visualisiert.

Mehr als eine Aktion kann der Action Button zum Start leider nicht ausführen. Denkbar wäre neben einem langen Tastendruck ja auch ein doppelter oder gar dreifacher Druck auf den Action Button. Aber irgendwas muss sich Apple ja auch noch für iOS 18 aufsparen.