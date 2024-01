Deutschlandticket: Dieses Jahr weiterhin für 49 Euro pro Monat

Der indirekte Nachfolger des beliebten 9-Euro-Tickets, das im Sommer 2022 drei Monate lang erhältlich war, wurde im Frühjahr des letzten Jahres von der Bundesregierung endgültig abgesegnet: Ab dem 1. Mai 2023 wurde das bundesweit einheitliche und in ganz Deutschland nutzbare Ticket, genannt „Deutschlandticket“, für den regionalen ÖPNV zur Verfügung gestellt.

Doch nicht einmal ein halbes Jahr nach der Einführung des regulär für 49 Euro im Abo erhältlichen Deutschlandtickets stand die Fortführung schon wieder auf der Kippe. Die Landesverkehrsminister warnten davor, es müsse beim Deutschlandticket eine deutliche Preissteigerung geben, wenn sich der Bund ab 2024 nicht zur Hälfte an den Mehrkosten beteiligen würde. Das Bundesverkehrsministerium um Minister Volker Wissing (FDP) habe bereits weitere Mittel abgelehnt.

2024 weiterhin für 49 Euro pro Monat

Wie nun die dpa (via zeit.de) verlauten lässt, wird das Deutschlandticket dieses Jahr nicht teurer und demnach weiterhin 49 Euro pro Monat kosten. Der Bund übernimmt auch 2024 die Hälfte der Kosten und beteiligt sich so mit 1,5 Milliarden Euro am Deutschlandticket. Mittel, die 2023 nicht verbraucht wurde, sollen im Jahr 2024 eingesetzt werden. Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies sagte: „Wir sind uns als Länder einig, dass wir in diesem Jahr keine Preissteigerung beim Deutschlandticket brauchen. Der Preis kann also auch in diesem Jahr stabil bleiben.“

Das Deutschlandticket lässt sich aktuell über die deutschen Verkehrsverbünde sowie über verschiedene Apps wie dem DB Navigator (App Store-Link) oder auch die eigens dafür veröffentlichte Dein Deutschlandticket-Anwendung (App Store-Link) zum Preis von 49 Euro/Monat erwerben und kann monatlich gekündigt werden. Das Ticket ermöglicht die deutschlandweite Nutzung des regionalen ÖPNV, der Fernverkehr wie ICs und ICEs der Deutschen Bahn sind allerdings ausgeschlossen. Auf der Webseite www.d-ticket.info sind noch einmal alle wichtigen Informationen zum Deutschlandticket zusammengefasst.