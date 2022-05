Die Top-Themen der Woche: Sonos-Geheimnisse und mein neuer TV

Als Hersteller hat man es nicht leicht. Neue Produkte sollen bis zur offizielle Vorstellung geheim gehalten bleiben, auf der anderen Seite benötigen insbesondere Händler jede Menge Zeit, um das neue Produkte in ihr Warensystem einzupflegen und sich auf den Launch vorzubereiten.

Bei Sonos war genau das die Schwachstelle, ein kolumbianischer Händler hat nicht ganz auf die mit Sicherheit vorgegebenen Daten geachtet. So haben wir bereits alle Details rund um die neue Sonos Ray Soundbar erfahren. Und auch über den kommenden Sprachassistenten sind bereits viele Details durchgesickert.

Einen Blick werfen solltet ihr auch auf diesen Fernseher von OK. Das ist eine Eigenmarke von MediaMarkt und das Modell mit 43 Zoll Bildschirm für nur 329 Euro werkelt in meinem Schlafzimmer. Für den recht kleinen Preis ist alles mit dabei: 4K Auflösung, Fire TV Oberfläche inklusive Alexa-Sprachfernbedienung, Apple TV App, AirPlay und sogar HomeKit. Ich war wirklich positiv überrascht, weitere Details könnt ihr in meinem Testbericht nachlesen.

