Digital Markets Act der EU: Messenger sollen untereinander kompatibel werden

Die Europäische Union hat am gestrigen Abend einige Details zu ihren Plänen, wettbewerbswidrige Praktiken großer Technologiekonzerne einzudämmen, bekanntgegeben. Diese werden unter dem Digital Markets Act (DMA) zusammengefasst. In Europa sollen so die Konzerne hinter den großen Messaging-Apps wie WhatsApp, Facebook Messenger und Apples iMessage eine interoperable Plattform haben.

Der Digital Markets Act zielt vor allem auf Unternehmen ab, die mindestens 45 Millionen monatliche Endnutzer und -nutzerinnen bzw. 10.000 jährliche aktive Unternehmens-User in Europa haben. Davon betroffen wären neben Google, Meta (Facebook) und Amazon auch Apple, später könnten auch weitere Player wie Tiktok, Booking und Zalando hinzukommen. Mit dem DMA wäre auch Apple gezwungen, sich mit iMessage für andere Plattformen zu öffnen.

Die EU-Gesetzgeber haben sich darauf geeinigt, dass große Messenger auch mit kleineren Messaging-Plattformen interagieren müssen. So wäre es demnach unter anderem möglich, dass eine Benutzerin von iMessage Nachrichten an Signal, oder ein WhatsApp-Nutzer Bilder an iMessage schicken könnte. So berichtet unter anderem TechCrunch. Auch ein Dateiversand oder Videoanrufe sollen dann plattformübergreifend möglich sein.

Apple könnte zur RCS-Integration verpflichtet werden

Apple, Google, Meta und andere große Tech-Konzerne würden auch über einen weiteren Beschluss der EU an Macht verlieren. Die Gesetzgebung wird die Unternehmen nämlich auch verpflichten, die ausdrückliche Zustimmung der Nutzer bzw. Nutzerinnen zur Erhebung personenbezogener Daten für Werbezwecke einzuholen. Zudem müssen die Konzerne ihren Usern die freie Wahl lassen, welchen Webbrowser, virtuellen Assistenten oder welche Suchmaschine sie verwenden wollen. Besonders für Apple könnte dies ein Problem darstellen, da man einige dieser Optionen in iOS einschränkt.

Bis eine endgültige Entscheidung in diesem Bereich getroffen und die entsprechende Gesetzgebung auf den Weg gebracht wird, wird es noch etwas dauern. Für Apple könnte der DMA bedeuten, dass man das universelle Messaging-Protokoll RCS in iMessage integrieren müsse. Google hatte einen solchen Schritt bereits im vergangenen Jahr vorgeschlagen, da das Android-System schon mit RCS arbeitet. Sollte der DMA genehmigt werden, könnte Apple zu diesem Schritt gezwungen werden – bisher weigerte man sich, RCS in iMessage einzubauen.