MacXDVD: Praktische Video-Software günstiger kaufen + Geschenk für jeden Käufer

Anzeige. MacXDVD bietet gute Mac-Softwarelösungen zur Verwaltung von iPhone, iPad und Mac an. Brandneu ist die Aktion „March Madness“, bei der ihr zwei Video-Tools mit bis zu 60 Prozent Rabatt kaufen und zudem ein Geschenk abstauben könnt.

MacXDVD March Madness Aktion (zur Webseite)

MacX Video Converter Pro: Mit diesem Tool könnt ihr Videos im Handumdrehen konvertieren. Unterstützt werden mehr als 420 Videoformate und 370 Audiocodes, unter anderem M2TS, AVCHD, MKV, MP4, AVI, WMV, H.264, H.265, MOV, FLV, 3GP und mehr. Gleichzeitig könnt ihr Videoclips bearbeiten, trimmen, schneiden oder zusammenführen. Ebenso ist ein YouTube-Downloader integriert. Das Programm ist einfach zu bedienen und erledigt die Aufgaben schnell und zuverlässig.

Die Jahreslizenz kostet 21,36 Euro statt 70 Euro, die Lifetime-Lizenz 42,78 Euro statt 90 Euro (zum Angebot)

MacX DVD Ripper Pro: Ihr habt noch alte DVDs? Mit dem MacX DVD Ripper Pro könnt ihr diese einfach digitalisieren. Das Programm unterstützt dabei DVDs, ISO-Abbilder und Video_TS und kann die Videos in den Formaten MP4, H.264, MOV, FLV, MPEG4, MKV, AVI, QT, MP3 und Co. rippen. Erwähnenswert ist, ihr könnt bei Bedarf den Videocodec H.265/HEVC wählen, um mehr Platz zu sparen. Es werden mehr als 350 Profile unterstützt, zum Beispiel für YouTube, iPhone, iPad Android, Apple TV und mehr. Das Video lässt sich zudem trimmen, um so zum Beispiel Werbung oder Trailer zu entfernen. Wer sich als fortgeschrittener Nutzer ansieht, kann auch die Output-Einstellungen händisch festlegen: Videocodec, Video Bitrate, Bildwechselfrequenz, Seitenverhältnis, Auflösung, Audiocodec, Audio Kanal, Audio Sample Rate, Bitrate und mehr stehen zur Auswahl.

Die Jahreslizenz kostet 30,88 Euro statt 70 Euro, die Lifetime-Lizenz 53,49 Euro statt 90 Euro (zum Angebot)

Bei jedem Kauf ein Geschenk erhalten

Wenn ihr eines der beiden Programm erworben habt, könnt ihr euch ein Geschenk sichern. Jeder Kauf bekommt sicher ein Geschenk. Pro 50 verkaufte Softwarelizenzen gibt es 1x Bose Sport Kopfhörer, 5x Wilson Basketball, 10x Trinkflaschen und 34x Jahres-Lizenzen für MacX MediaTrans. Auf der Sonderseite müsst ihr lediglich eure E-Mail angeben, mit der ihr die Software gekauft habt – das Los entscheidet, welchen Gewinn ihr erhaltet. Jeder Kauf gewinnt! Die Aktion ist bis zum 4. April 2022 gültig.