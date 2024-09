Disney+ zum Sonderpreis: Drei Monate für nur 5,97 Euro

Solltet ihr euch für den kommenden Herbst mit neuem Futter für den Fernseher versorgen wollen, dann ist Disney+ derzeit eine attraktive Anlaufstelle. Dort bekommt ihr aktuell die ersten drei Monate für jeweils 1,99 Euro (zum Angebot). Für einen Gesamtpreis von 5,97 Euro könnt ihr also bis in die Adventszeit hinein auf TV-Serien und Filme aus dem Disney-Kosmos zugreifen. Mit enthalten sind nicht nur alle Disney-Filme, sondern auch Marken wie Pixar, Marvel oder Star Wars.

Für den reduzierten Preis von nur 1,99 Euro pro Monat bekommt ihr das Standard-Paket mit Werbung, als sonst 5,99 Euro pro Monat kostet. Ihr könnt also 67 Prozent sparen. Leider erlaubt dieses Abo nur 1080p und kein 4K, zudem gibt es Werbevideos. Dafür sind aber immerhin zwei gleichzeitige Streams nötig.

Und was die Werbung angeht, haben wir zumindest für den nächsten Kinoabend mit der ganzen Familie eine Empfehlung. Nutzt einfach den Junior-Modus, mit dem ihr auf alle für Kinder geeigneten Inhalte zugreifen könnt. In diesem Modus gibt es in Disney+ überhaupt keine Werbung, das ist dann doch eine faire Sache.

„Alles steht Kopf 2“ als Highlight am 25. September

Ein Highlight startet am 25. September auf Disney+: Alles steht Kopf 2. Der Animationsfilm lief ja erst vor einigen Wochen im Kino und ist bei anderen Anbietern nur als Kauf erhältlich. Bei Amazon zahlt ihr 11,99 Euro für die SD-Version, bei Apple gibt es die 4K-Variante für 13,99 Euro. Leihen ist sogar erst ab dem 8. Oktober möglich, wird dann aber auch deutlich mehr kosten als ein reduzierter Monat Disney+.

Das Portfolio von Disney+ kann sich mittlerweile absolut sehen lassen. Ich persönlich schaue mir gerne die Star Wars Inhalte an, zusammen mit meiner Frau habe ich „Only Murders in the Building“ gerne gesehen, hier ist die Fortsetzung erst kürzlich gestartet. Hier gelangt ihr direkt zum Angebot.

Hier ein kleiner Überblick, was im September neu auf Disney+ zu sehen ist:

Neue Filme auf Disney+ im September 2024

20. September

Bobi Wine: Präsident des Volkes

25. September

Alles steht Kopf 2

27. September

She Taught Love

Neue Serien auf Disney+ im September 2024

4. September

LEGO Pixar: BrickToons – Staffel 1

Disney Junior Arielle: Meerjungfraugeschichten

Südamerikas tierische Freaks

9. September

Marvels Hit Monkey – Staffel 2

11. September

Disney Junior Arielle

Solar Opposites – Staffel 5

13. September

LEGO STAR WARS: Wiederaufbau der Galaxis

In Vogue: The 90s

18. September

Family Guy – Staffel 22

Amerikas National Parks – Staffel 2

Der unglaubliche Dr. Pol – Staffel 18-21

19. September

Marvel Televison Agatha All Along

20. September

In Vogue: The 90s

24. September

Out There: Crimes of the Paranormal – Staffel 1

25. September

The Great North – Staffel 4

27. September

Ayla – 1. Batch