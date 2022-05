DKB-App kann jetzt auch den Depotstatus anzeigen

Ich wiederhole mich: Die neue DKB-App (App Store-Link) ist optisch schön, schnell zu bedienen und fühlt sich wie eine echte App an. Allerdings ist sie funktional nicht auf der Höhe mit der immer noch verfügbaren und vollwertigen DKB Banking-App. Das Entwickler-Team bleibt zwar am Ball, doch grundlegende Funktionen werden immer nur nach und nach ausgeliefert.

Mit Version 11.1 zeigt man nun auch den Depotstatus an. Wie gesagt: Er wird angezeigt. Handeln ist (noch) nicht möglich, weitere Funktionen sind aber in Arbeit. Gleichzeitig erlaubt man nun auch das Löschen von Daueraufträgen in der App. Und wieder fragt man sich: Sind das nicht Basisfunktionen, die in einer App direkt vom Start weg zur Verfügung stehen sollten?

Mir persönlich sind die Funktionen in der modernen DKB-App ausreichend, da ich hier lediglich meine Kontobewegungen einsehe oder Aufträge oder Logins via Face ID freigebe. Wie findet ihr die DKB-App?

