Dreame X30 Ultra: Das neue Top-Modell kommt auch in den Westen

Mit meinem Dreame L20 Ultra bin ich immer noch absolut zufrieden und kann den Wisch- und Saugroboter nur weiterempfehlen. Auch wenn es von Roborock große Konkurrenz gibt, ist der L20 Ultra aktuell noch das absolute Spitzenmodell auf dem Markt. Doch ein Nachfolger steht schon in den Startlöchern – auf der CES in Las Vegas hat Dreame Neuigkeiten geliefert.

Nachdem der Dreame X30 Ultra bereits vor einigen Wochen in Chine gestartet ist, kann er ab dem 28. Februar auch in den USA vorbestellt werden. Mit einem Preis von 1.699 US-Dollar ist er definitiv kein Schnäppchen mehr, allerdings wird es bereits zum Start eine erste Rabatt-Aktion geben, dank der man den Preis auf unter 1.250 US-Dollar reduzieren kann. Preise und ein Startdatum für Deutschland sind bislang noch nicht bekannt, eine entsprechende Anfrage haben wir bereits an Dreame gesendet.

Das alles kann der Dreame X30 Ultra noch besser

Im Vergleich zum ohnehin schon gut ausgestatteten Dreame L20 Ultra bietet der X30 Ultra eine noch mal höhere Saugkraft. Statt 7.000 Pascal wird diese mit 8.300 Pascal beziffert. Damit dürfte die Reinigung insbesondere auf Teppichen noch gründlicher ausfallen.

Besonders bemerkenswert ist die neue Bodenbürste des X30 Ultra, die ein Feature erhält, das wir so in einem Roboter noch nicht gesehen haben: Es ist ein Haarschneidesystem integriert, das lange Haare zerkleinern und so ein Aufwickeln auf der Bürste verhindert.

In der Reinigungsstation wird nicht nur der Staubbehälter automatisch geleert, sondern natürlich auch die runden und ausfahrbaren Wischpads gereinigt. Hier kommt bis zu 60 Grad heißes Wasser zum Einsatz, das für eine noch größere Hygiene sorgen soll. In Asien war auch von einer UV-Sterilisation die Rede, dazu konnten wir bisher keine weiteren Informationen finden.

Das alles ist sonst noch mit an Board

Ansonsten lässt der Dreame X30 Ultra keine Wünsche offen. Natürlich verfügt der Roboter über eine intelligente Kartierung und Navigation, dank der eingebauten Kamera kann er auch kleine Objekte auf dem Boden erkennen und umfangen. Das hat beim L20 Ultra schon wirklich hervorragend funktioniert. Auch Kollisionen mit Möbeln werden vermieden.

Ein Highlight sind die rotierenden Wischpads, die seitlich ausgefahren werden können. Vier Zentimeter weit, so dass der Roboter bis an die Kante des Raumes reinigen kann. Und für Teppiche mit langen Haaren hat sich Dreame etwas ganz besonderes einfallen lassen: Die Wischpads können in der Station abgelegt werden, so dass der Roboter ohne sie über Teppiche fahren kann.

Sobald der Dreame X30 Ultra in Deutschland erhältlich ist, werden wir uns noch mal bei euch melden. Im besten Fall schon mit den ersten Testergebnissen, denn ausprobieren möchte ich diesen Saug- und Wischroboter auf jeden Fall.