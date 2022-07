Egret Pro: High-Class-E-Scooter mit bis zu 80 km Reichweite ausprobiert

Der Hype um die E-Scooter lässt wohl niemanden mehr los: Die einen lieben sie für die täglichen Fahrten in der Stadt und leihen sich gerne ein Exemplar für „die letzte Meile“, die anderen stören sich an den wild geparkten Elektrorollern und sprechen ihnen im Stadtverkehr die Berechtigung ab. Ich selbst habe mich bisher irgendwo in der Mitte eingeordnet und hatte ein relativ neutrales Verhältnis zu den neuartigen Fortbewegungsmitteln. Ja, sie sind praktisch und machen Spaß – aber reicht in vielen Bereichen nicht stattdessen auch ein ganz normales Fahrrad?

In den letzten Wochen hatte ich allerdings die Möglichkeit, einen E-Scooter selbst ausprobieren zu können, und zwar den Egret Pro des deutschen Unternehmens Walberg Urban Electrics aus Hamburg, die die Marke Egret ins Leben gerufen hat. Das Motto des Herstellers, „Premium als Standard“, schlägt sich auch in dem seit einigen Monaten erhältlichen Egret Pro nieder. Für den im Webshop veranschlagten Premiumpreis von 1.799 Euro will man auch entsprechende Leistung liefern und produziert so nach europäischen Qualitätsstandards samt umfangreichen Kontrollen und langjährigen Beziehungen zu Zulieferern wie Schaeffler und Pirelli.

Mein mir für einige Wochen zur Verfügung gestelltes Testexemplar des Egret Pro ist der Nachfolger des bewährten Egret-TEN V4, der mit einer Motorleistung von 500 W (max. 950 W), einer Reichweite von bis zu 80 km und einer Straßenzulassung mit Höchstgeschwindigkeiten von bis 20 km/h punkten will. Ein fest verbauter 840 Wh/48V-Akku von Samsung mit fortwährender Messung der Zellspannung und -temperatur über ein eigenes Akku-Management-System soll für eine lange Lebensdauer und kontinuierlich hohe Reichweite sorgen.

Dank 120 kg Zuladung auch für schwerere Personen geeignet

Zu den weiteren Features des Egret Pro gehört eine höhenverstellbare Lenkstange für Personen von bis zu 2 Metern Größe, ergonomische Griffe und in der Lenkstange verbaute Kabel, ein großes LED-Farbdisplay mit Infos zum Akkustand, Geschwindigkeit und Gesamtkilometern, Hupe, LED-Front- und Rücklicht mit bis zu 40 Lux, Bremslicht, hydraulische 120 mm-Scheibenbremsen am Vorder- und Hinterrad, 10 Zoll-Luftreifen, patentierter Schlossmechanismus im Rahmen, Seitenständer und ein Daumen-Gasgriff. Der E-Scooter ist 22,5 kg schwer und kann auf eine Größe von 108 x 43 cm mittels eines Faltmechanismus zusammengeklappt werden. Die maximale Zuladung beträgt 120 Kilogramm. Über das mitgelieferte Ladegerät kann der Egret Pro binnen 4 Stunden an der Steckdose auf 70 Prozent geladen werden, die vollen 100 Prozent werden nach etwa 5-6 Stunden erreicht. Auch eine iOS-App (App Store-Link) steht zur Verfügung, mit dem sich Reichweite, Verriegelung und Fahrmodus managen lässt.

Geliefert wird der Egret Pro in einem großen Karton, in dem der vormontierte Scooter zusammengeklappt zu finden ist. Alles, was man zur Restmontage benötigt, liegt dem Fahrzeug bei, darunter auch entsprechendes Werkzeug zum Festziehen einiger Schrauben und eine Bedienungsanleitung, die die ersten Schritte mit dem Roller dokumentiert. Hat man das Kennzeichen aufgeklebt und den Lenker angeschraubt sowie die Kabel verbunden und in der Lenkstange untergebracht, kann es auch schon fast losgehen. Das mitgelieferte Ladegerät für die Steckdose dann nur noch an der Seite des Scooters einstecken und warten, bis der Akku voll geladen ist, und schon kann es mit der ersten kleinen Tour losgehen.

Drei Fahrmodi für anpassbare Beschleunigung

Der Egret Pro verfügt an der linken Lenkerseite über einen An-/Aus-Button sowie Knöpfe für die Hupe und das Licht. Nach dem Start heißt es zunächst, einen vierstelligen Code einzugeben bzw. diesen neu zu definieren, um den Roller vor ungewünschter Nutzung zu schützen. Ist der Code eingegeben worden, kann es über den Daumen-Gasgriff direkt losgehen. Zur Verfügung stehen drei verschiedene Fahrmodi, bei denen der E-Scooter unterschiedlich sportlich reagiert. Wer auch beim Anfahren an der Ampel die Pedelecs hinter sich lassen möchte, sollte Stufe 3 wählen. Hier merkt man die volle Kraft des 500 W-Motors, die beeindruckend ist und für eine sehr sportliche Beschleunigung sorgt. Vor der ersten Nutzung dieses rassigen Modus empfiehlt es sich jedoch, vorher in einem ruhigen Bereich zu testen, um nicht von der Kraft überrascht zu werden.

Das Fahrverhalten des Egret Pro ist dank der 10″-Reifen verhältnismäßig ruhig und leise. Hier klappert und rattert nichts, der E-Scooter schnurrt und surrt leise auf den Straßen vor sich hin. Ich hätte mir für etwas mehr Fahrkomfort allerdings doch eine Federung der Frontachse gewünscht, um so noch weiter Stöße abfangen zu können. Gerade auf gepflasterten Wegen mit Unebenheiten war das Fahren so kein großes Vergnügen für meinen Rücken. Trifft man auf kleinere Schlaglöcher oder Baumwurzeln unter dem Straßenbelag, merkte ich die Erschütterungen sehr hart in der Wirbelsäule. Auf Nachfrage beim Hersteller teilte man mir mit, dass man sich bewusst gegen eine Frontfederung entschieden habe, da man auf die 10″-Luftreifen setze, die Stöße ausreichend abfangen sollen. Das Trittbrett mit Maße von 17 x 46 cm ist jedoch ausreichend komfortabel und dank entsprechendem Belag auch bei Nässe rutschfest.

Über Daumen-Gasgriffe und optionale Seilschlösser

Während meiner Testphase mit dem Egret Pro habe ich auch bewusst eine längere Testfahrt von rund 15 km am Stück gemacht, um zu testen, wie es um den Fahrkomfort bei längeren Strecken bestellt ist. Hier zeigt sich bereits nach etwa der Hälfte der Strecke ein großes Problem, was vielen E-Scootern gemein ist: Der Daumen-Gasgriff. Eine Art „Tempomat“ gibt es nämlich für diese Fahrzeuge nicht, so dass man den Daumen ständig in einer eher unnatürlichen, abgespreizten Haltung nach unten drücken muss. Meine eher kleineren Frauenhände taten ihr übriges, um irgendwann die Idee einer längeren Ausfahrt zu verfluchen. Ich persönlich hätte einen Gasgriff am Handgriff, wie man ihn auch von gewöhnlichen Motorrollern kennt, hier deutlich angenehmer gefunden. Für kürzere Strecken von wenigen Kilometern ist der Daumengriff aber eine gute Lösung – und dafür wird ein E-Scooter nunmal meistens genutzt. Darüber hinaus macht sich nach einigen Kilometern natürlich auch die aufrechte Haltung mit hintereinander versetzten Beinen bemerkbar: Auch an dieser Stelle sieht man, dass die Elektroroller eher für kürzere Strecken von 2-5 km gedacht sind, und weniger für längere Ausfahrten.

Wenn man während einer Rollerfahrt dann doch einmal eine Pause einlegen möchte, kann man den Egret Pro mit Hilfe seines eigenen Schlossmechanismus bequem sichern. Im Lieferumfang enthalten ist eine per Schlüssel abnehmbare Metallöse, an die ein beliebiges Schloss angebracht werden kann, um so den E-Scooter an einem Fahrradständer, einem Laternenmast oder anderen feststehenden Objekten anzubringen. Optional stellt Egret auch ein eigenes, für den Egret Pro perfekt passendes Seilschloss zur Verfügung, das anstelle der Öse direkt am Roller eingesteckt werden kann. Auf diese Weise wird die bestmögliche Sicherheit geboten, wenn man den E-Scooter doch einmal im öffentlichen Raum allein lassen muss.

Premium-Preis = Premium-Leistung?

Was rechtfertigt aber nun den vergleichsweise hohen Kaufpreis von 1.799 Euro für den Egret Pro? Auffallend ist zunächst einmal die sehr robuste, stabile und hochwertige Bauweise, die gerade im Vergleich zu deutlich günstigeren Exemplaren von Xiaomi und Co. einen sehr viel sicheren Eindruck hinterlässt. Zudem gibt es kleinere Extras und Feinheiten, an denen man sofort erkennt, dass sich das Design- und Ingenieursteam von Egret hier viele Gedanken gemacht haben.

So gibt es beispielsweise an der Lenkstange einen kleinen Metallhaken, der nicht großartig auffällt, aber äußerst praktisch ist, wenn man auf dem E-Scooter eine Tasche transportieren will. Denn: Anders als beim Fahrrad gibt es hier keinen Gepäckträger, um entsprechende Taschen anbringen zu können. Wer vielleicht einen kleinen Leinenbeutel mit Einkäufen mit dem Egret Pro transportieren möchte, findet mit dem Haken eine passende Gelegenheit. Ein schönes Detail ist auch der Anhänger für den Schlüsselbund, der dem E-Scooter beiliegt. Er ist eine Miniatur des Rollers aus Metall, die sich sogar wie das große Original auch einklappen lässt. Und natürlich spricht der verbaute Akku und die damit verbundene Reichweite für den veranschlagten Kaufpreis: Während günstigere E-Scooter häufig maximal 30-40 km ohne weitere Akkuladung schaffen, sind es hier bis zu 80 km. Dies ist zwar auch abhängig vom gewählten Fahrmodus, aber etwa 60 km im mittleren Modus 2 sind mit dem Egret Pro durchaus drin.

Mein persönliches Fazit

Insgesamt sehe ich den Egret Pro definitiv im oberen Premium-Segment der noch relativ neuen E-Scooter-Branche. Geeignet ist das Modell zum einen für etwas schwerere Personen, da das Modell mit bis zu 120 kg belastet werden kann – bei vielen anderen Scootern ist schon bei 100 kg Schluss. Durch die vergleichsweise hohe Reichweite ist der Egret Pro vor allem für Power User eine Option, die ihren Roller viel nutzen, aber nicht immer die Möglichkeit haben, diesen aufzuladen, beispielsweise beim Pendeln ins Büro. In Bus und Bahn darf der Egret Pro wie jeder andere faltbare E-Scooter ohne separate Fahrrad-Anmeldung mitfahren. Wer nur gelegentlich ein paar Kilometer fährt, ist mit deutlich günstigeren Exemplaren wohl besser bedient.

Auch mir persönlich hat der Egret Pro einige Erkenntnisse geliefert. Im direkten Vergleich mit meinem gut ausgestatteten und bestens eingefahrenen Trekking-Rad, das in der Regel für alle Fahrten innerhalb meiner norddeutschen Großstadt zum Einsatz kommt, steht der E-Scooter aufgrund des geringeren Fahrkomforts, gerade bei längeren Strecken, und den fehlenden Gepäck-Transportmöglichkeiten hinten an. Mein Rad kommt zudem noch immer ohne Stromanschluss und Akku aus, und ist damit auch die sportlichere, umweltfreundlichere und ressourcenschonendere Option. In Anbetracht der steigenden Energiepreise ist auch das kein unwichtiger Aspekt.