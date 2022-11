Elon Musk: Apple hat Werbung bei Twitter weitgehend eingestellt

Schlägt man des Morgens die täglichen Tech-News-Seiten auf, springt einem fast immer das blaue Vögelchen von Twitter oder das Konterfei von Elon Musk entgegen. Die Schlagzeilen um die Übernahme Twitters von Musk nehmen nicht ab. Nun ist auch Apple Bestandteil der Schlagzeilen geworden.

Denn offenbar hat der Konzern aus Cupertino wie auch andere größere Unternehmen die eigenen Werbemaßnahmen bei Twitter stark heruntergefahren. So berichtet zumindest der neue Twitter-CEO Elon Musk. In einem Tweet erklärte er am gestrigen Montag, dass Apple „die Werbung auf Twitter weitgehend eingestellt“ habe. Er fragte auch, ob Apple „die Meinungsfreiheit in Amerika“ hasse.

Apple has mostly stopped advertising on Twitter. Do they hate free speech in America? — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

Doch damit nicht genug. Darauf folgend veröffentlichte Musk eine Umfrage, in der er fragte, ob Apple „alle Zensurmaßnahmen“, die sich auf die Kundschaft auswirken, veröffentlichen solle. Zudem teilte er ein Parodie-Video von Epic Games, in dem Apple ein App Store-Monopol unterstellt wurde.

Laut eines Reports der Nonprofit-Organisation Media Matters aus der letzten Woche habe Twitter rund die Hälfte der Top 100-Werbekunden verloren. Letztere zahlten im Jahr 2020 etwa 2 Milliarden USD für Werbung auf der Plattform, in diesem Jahr waren es bisher 750 Millionen USD. Da Twitter stark vom Werbegeschäft abhängt, bedeutet dies einen massiven Umsatzeinbruch. Unternehmen wie der amerikanische Provider AT&T, CNN, Dell, Hewlett-Packard, Nestle, Coca Cola, Verizon, Volkswagen und weitere schalten keine Anzeigen mehr bei Twitter. Dies führte dazu, dass Elon Musk Unternehmen, die sich aus dem Werbegeschäft zurückgezogen haben, öffentlich bei Twitter beschimpfte.

Nun scheint auch Apple im Fokus des neuen Twitter-CEOs angekommen zu sein. Apples Chef des App Stores, Phil Schiller, hat seinen Twitter-Account nach Musks Übernahme des Kurznachrichtendienstes bereits deaktiviert – ein deutliches Zeichen dafür, dass die Apple-Führungsetage mit der Richtung, die Twitter unter Musk einschlägt, nicht zufrieden sind.

Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

Elon Musk hat in einem Tweet bestätigt, dass Apple „Moderationsanforderungen“ an Twitter gestellt habe. Zudem tweetete der Twitter-Chef, dass Apple damit gedroht habe, Twitter aus dem App Store auszuschließen, „ohne uns zu sagen, warum“.

Sollte es soweit kommen, dass Twitter aufgrund fehlender Moderation von Apple und Google aus den jeweiligen App Stores geworfen würde, kündigte Musk bereits an, ein „alternatives Smartphone“ herzustellen. Er hoffe, „es kommt nicht dazu“, würde diesen Schritt aber wagen, wenn es „keine andere Möglichkeit“ gebe.

Wie es scheint, schwimmen dem neuen Twitter-CEO gerade alle Felle davon. Es bleibt abzuwarten, ob Twitter durch das exzentrische Verhalten Musks schon bald so geschädigt wird, dass das soziale Netzwerk keine große Zukunft mehr hat.