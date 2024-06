EM 2024 App: Empfehlenswerter Geheimtipp zur Fussball-Europameisterschaft

In etwa eineinhalb Wochen ist es bereits soweit, dann startet die Fussball-Europameisterschaft, kurz EURO 2024, in den deutschen Stadien mit dem Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland am 14. Juni. Wer jederzeit über teilnehmende Teams und Kader, aktuelle Spiele, Ergebnisse und Tabellen informiert sein möchte, kann natürlich auf die offizielle UEFA-App zurückgreifen, die diese Informationen liefert.

Nachdem ich mir die UEFA EURO 2024-App (App Store-Link) testweise heruntergeladen habe, war ich allerdings schnell genervt von Sponsoren-Einblendungen und der generell sehr überfrachteten, kunterbunten und unübersichtlichen Anwendung. Natürlich ist es auch möglich, die EURO 2024 in allgemeinen Fussball-Apps wie der bei uns in der Redaktion gern genutzten FotMob-App (App Store-Link), bei OneFootball (App Store-Link) oder über die Sportschau-App (App Store-Link) zu verfolgen, aber eine eigene App, die auf die Schnelle alle wichtigen Infos liefert, ziehe zumindest ich für die EM vor.

Nach einigen Downloads und etwas Recherche bin ich dann durch Zufall auf die EM 2024 App (App Store-Link) gestoßen, die vom Entwickler Dmitry Nilsen stammt und sich kostenlos auf iPhones und iPads herunterladen lässt. Die App benötigt etwa 64 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS/iPadOS 12.0 oder neuer. Erfreulicherweise verzichtet die EM 2024 App auf jegliche In-App-Käufe, Werbung oder Abonnements.

„Die EM 2024 App bietet Fans eine umfassende Abdeckung des Turniers, einschließlich Spielplänen, Ergebnissen, Live-Updates und Statistiken. […] Mit der Live-Update-Funktion können Fans das Geschehen in Echtzeit verfolgen, während die detaillierten Statistiken einen Einblick in die Leistungen der Mannschaften und Spielerinnen bieten. Die App bietet auch Hintergrundinformationen zu den Teams und Spielern, sowie exklusive Interviews und Nachrichten rund um die EM 2024.“

So äußert sich der Entwickler bezüglich seiner EM-App im deutschen App Store. Die EM 2024 App ist äußerst übersichtlich aufgebaut und verfügt am unteren Bildschirmrand über einen Tab mit vier Kategorien: „Home“, „Teams“, „Stats“ und „Arenen“. Im Home-Bereich, der zugleich auch der Startbildschirm der App ist, finden sich die aktuellen Partien der EM in einer Kalender-Liste, ebenso wie detaillierte Tabellen der einzelnen Gruppen und die Ansetzungen der KO-Spiele. Im Teams-Bereich sind alle beteiligten EM-Mannschaften mit ihren Kadern und anstehenden Spielen zu finden. Die Teams kann man auch als Favoriten markieren und finden sich dann an den ersten Stellen der Liste.

Live-Infos, Push-Nachrichten und Teilen-Funktion integriert

Wer sich für Zahlen und Fakten interessiert, ist dann im Stats-Bereich der App genau richtig: Dort werden nach Turnierstart die erfolgreichsten Torschützen gelistet, ebenso wie die letzten Europameister in einer separaten Ansicht. In der Arenen-Kategorie gibt es dann Infos zu allen Stadien der EURO 2024, inklusive Baujahr, Zuschauerkapazität und allen dort stattfindenden EM-Spielen.

Ist die EM erst einmal gestartet, wird es im Spielplan beim Antippen der jeweiligen Live-Partie auch Live-Updates, Aufstellungen und Spielstatistiken geben. Auch Infos zum Spielort, Daten zu bisherigen Duellen der beiden beteiligten Mannschaften und der jeweilige übertragende TV-Sender sind vorhanden. Möchte man beispielsweise den Freundeskreis mit ins Boot holen, kann man Ergebnisse und Neuigkeiten mit anderen Personen teilen. Auch Push-Nachrichten für Events werden ausgegeben.

Ob die EM 2024 App sich auch während des Turniers als zuverlässig und aktuell beweist, werden die nächsten Wochen zeigen. Bislang macht die Indie-Anwendung jedoch einen sehr guten, übersichtlichen und informativen Eindruck und verzichtet bisher auf eingeblendete Werbung. Solltet ihr also noch nach einer App für iPhone und iPad suchen, um die EURO 2024 verfolgen zu können, lohnt sich ein Blick auf die her präsentierte Anwendung.

Welche App nutzt ihr, um die Fussball-Europameisterschaft im Juni und Juli zu verfolgen? Habt ihr Tipps und Empfehlungen? Schreibt uns gerne in den Kommentaren, über welche Apps und Dienste ihr das Turnier verfolgen werdet.

