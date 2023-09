Eve Cam: Zweite Generation ist nur ein kleines Update

Vor einigen Wochen haben Zulassungsdokumente der FCC vermuten lassen, dass eine Eve Cam der zweiten Generation auf den Markt kommen wird. Auf der IFA wurde die Kamera zu unserer Überraschung nicht gezeigt – oder vielleicht doch? Denn entgegen der ersten Vermutungen hat sich am Design der Kamera nichts geändert – die zweite Generation sieht unverändert aus.

Es hat sich nur etwas an den inneren Werten getan. Die „neue“ Eve Cam unterstützt neben dem 2,4 GHz Band auch 5 GHz WiFi, was mit entsprechenden Routern vielleicht für eine etwas zuverlässigere Übertragung sorgen könnte. Außerdem verabschiedet sich die Eve Cam vom angestaubten Micro-USB-Anschluss und setzt fortan auf einen modernen USB-C-Port zur Stromversorgung.

Eve Cam weiterhin mit normaler 1080p-Auflösung

Nichts geändert hast sich augenscheinlich an der Bildqualität. Die Eve Cam bietet weiterhin 1080p, also normale HD-Auflösung. Insgesamt hat uns die Bildqualität bei der ersten Generation schon nicht wirklich vom Hocker gehauen, am Ende dürfte die Smart Home Kamera aber mit anderen Werten punkten.

In erster Linie ist das die Anbindung in die Apple-Welt und die hohen Datenschutz-Standards. Die Eve Cam setzt weiter komplett auf HomeKit und HomeKit Secure Video, bei dem die aufgenommenen Ereignisse direkt in die iCloud übertragen werden. Im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern entfallen so zusätzliche Abo-Kosten, es wird lediglich ein iCloud-Plan mit mindestens 50 GB Speicherplatz und ein Apple TV oder HomePod als Steuerzentrale benötigt.

Der Preis der Eve Cam beträgt 149,95 Euro (Amazon-Link). Vorbestellungen werden bereits über Amazon angenommen, die Auslieferung soll schon in der kommenden Woche ab dem 18. September starten.