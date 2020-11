Eve Energy: HomeKit-Steckdose im Doppelpack für 45,98 Euro

Wenn ihr bei einer smarten Steckdose nicht unbedingt auf einen asiatischen Hersteller setzen möchtet, immerhin sind ja 230 Volt im Spiel, dann gibt es heute bei Gravis ein nettes Angebot – dort bekommt ihr die Eve Energy im Doppelpack zu einem sehr guten Preis.

Eigentlich wollte ich auf ein Angebot bei Cyberport aufmerksam machen, denn der bezahlt ihr für zwei Eve Energy aktuell 47,90 Euro und profitiert von kostenlosem Versand. Der Internet-Preisvergleich zeigt allerdings: Gravis hat den Preis noch weiter reduziert. Hier kostet das Doppelpack nur 39,99 Euro, hinzu kommen aber noch 5,99 Euro Versandkosten. Das ist unterm Strich günstiger und vielleicht braucht ihr ja sogar mehr als zwei Steckdosen.

Der Preis ist aus meiner Sicht richtig heiß, denn bis vor der Aktion hat man in den letzten 12 Monaten für das Doppelpack immer mindestens 69 Euro bezahlen müssen, zuletzt sogar 79,99 Euro.

Die Eve Energy wird über Bluetooth gesteuert, es sollte also eine HomeKit-Steuerzentrale in der Nähe sein. Das kann ein HomePod, Apple TV oder iPad sein. Spannend wird es mit dem HomePod mini und dem anstehenden Firmware-Update für die Eve Energy. Dies unterstützt dann die neue Bluetooth-Technik Thread, bei der mehrere Geräte ein Mesh-Netzwerk aufbauen und so Zuverlässigkeit und Reichweite erhöhen.