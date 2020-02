Facebook sagt Entwickler-Konferenz ab: Was passiert mit der WWDC?

Seit mehreren Wochen scheint es in den Medien nur noch ein Thema zu geben: Coronavirus. Mittlerweile hat die Lungenkrankheit sich in immer mehr Ländern ausgebreitet, aber zumindest Nachrichten-technisch soll das nicht unsere Baustele sein. Ganz unbeachtet können wir die Sache aber nicht lassen.

So hat beispielsweise Facebook gestern Abend seine Entwickler-Konferenz bereits Monate im Voraus abgesagt. Die F8 findet sonst im Mai statt. In einer Stellungnahme schreibt Facebook:

Wir freuen uns jedes Jahr darauf, mit unserer globalen Entwicklergemeinde bei der F8 Konferenz in Kontakt zu treten und unsere Vision für die Zukunft zu teilen, die wir gemeinsam aufbauen. Angesichts der wachsenden Besorgnis um COVID-19 haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, die F8 Entwicklerkonferenz 2020 abzusagen.

Das führt unweigerlich zu der Frage: Was macht Apple? Immerhin findet für gewöhnlich Anfang Juni die WWDC statt, Apples größte Veranstaltung im ganzen Jahr. Bei der Entwickler-Konferenz treffen Personen aus der ganzen Welt aufeinander, um die neusten Techniken rund um iPhone, iPad und Mac zu entdecken.

Für gewöhnlich hat Apple in den vergangenen Jahren im März den offiziellen Termin für die WWDC bekannt gegeben und zudem die Ticket-Lotterie gestartet. Eine Entscheidung dürfte uns also in den kommenden Wochen bevorstehen.