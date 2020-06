Fantastical: iOS- und Mac-App nach Update mit vielen kleinen Verbesserungen

Die Entwickler der umfangreich ausgestatteten Kalender- und Erinnerungen-App Fantastical werden nicht müde, ihre Anwendungen für iOS und macOS mit frischen Updates und neuen Funktionen zu versorgen. Fantastical lässt sich unter iOS (App Store-Link) und macOS (Mac App Store-Link) mittlerweile kostenlos laden, die Finanzierung erfolgt bei Neukunden seit Anfang dieses Jahres über ein kostenpflichtiges Abonnement. Fantastical lässt sich komplett in deutscher Sprache verwenden und fordert mindestens iOS 13.2 bzw. macOS 10.13.2 oder neuer auf den jeweiligen Geräten ein.

Auch wir in der Redaktion haben seit der Umstellung auf das Abo-System von Fantastical schon einige andere Kalender-Alternativen ausprobiert, darunter Calendars 366 und Calendar by 44. Schlussendlich sind wir aber doch beim bewährten und etablierten Konzept von Fantastical geblieben. Als Bestandskunde ist man nicht auf ein Abo zur Nutzung angewiesen, sondern kann zusätzliche Features kostenpflichtig freischalten. Wir jedenfalls benötigten diese Funktionen nicht und verzichten daher bisher auf weitere Zukäufe.

Integration von Konferenzgesprächs-Infos

Eines kann man den Entwicklern von Flexibits jedoch zugute halten: Dass sie sich kontinuierlich um die Weiterentwicklung von Fantastical kümmern und regelmäßig Updates mit neuen Features bereitstellen. So auch geschehen am 16. Juni dieses Jahres. Die wichtigsten Neuerungen – und die Liste ist bei dieser Aktualisierung auf Version 3.1 wirklich lang – geben wir euch nachfolgend in Kurzform mit auf den Weg.

Option zur Aktivierung von Kalendersätzen zu einer bestimmten Zeit hinzugefügt: Aktiviere deinen Arbeitskalende morgens und deinen Privatkalender abends!

Erkennung von Konferenzgesprächsverbindungen für Zoom, Webex, Microsoft Teams, GoToMeeting, RingCentral Meetings, BlueJeans und Skype for Business

Bei bevorstehenden Veranstaltungen mit einer Telefonkonferenz wird in der Liste sowie in der Tages- und Wochenansicht eine Schaltfläche “Beitreten” angezeigt

Veranstaltungen mit einer Telefonkonferenz zeigen jetzt ein Badge in der Listen-, Tages- und Wochenansicht

iMessage-Aufkleber aktualisiert und einige lustige neue Aufkleber hinzugefügt

Beim Erstellen einer Zoom-Besprechung wird jetzt die Standardeinstellung der persönlichen Besprechungs-ID für Zoom-Konten berücksichtigt

Leistungsverbesserungen in einigen Situationen, wenn sich die Erinnerungen auf dem Gerät nicht richtig verhalten

Bevorstehende abgesagte Ereignisse in der Apple Watch-Komplikation werden nicht mehr angezeigt

Abgesagte Ereignisse werden jetzt in der Apple Watch-App durchgestrichen angezeigt

Option zu den Apple Watch-Einstellungen hinzugefügt, um überfällige Aufgaben gegenüber anstehenden Aufgaben zu priorisieren

DuckDuckGo als Standard-Browser-Option hinzugefügt

Das Verschieben einer Einladung von einem Kalender in einen anderen im selben Google-Konto wurde korrigiert

Darüber hinaus gibt es wie üblich zahlreiche kleinere Fehlerbehebungen und Optimierungen unter der Haube. Die Aktualisierung auf Version 3.1 von Fantastical kann von allen Usern der iOS- und Mac-App ohne weitere Kosten aus den jeweiligen App Stores geladen werden.