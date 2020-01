Calendars 366: Funktional und optisch ansprechende Kalender-App

Was die meisten Nutzer vom jüngsten Update einer beliebten Kalender-App halten, ist in den letzten Tagen ziemlich deutlich geworden. Glücklicherweise gibt es in diesem Segment zahlreiche bewährte Alternativen, etwa die Kalender-App von Readdle, der aus deutscher Entwicklung stammende miCal oder auch WeekCal. Neben den vielen weiteren Apps möchte ich heute noch einmal einen genauen Blick auf eine aus meiner Sicht sehr interessante Alternative werfen: Calendar 366 (App Store-Link).

Die vom Berliner Entwickler Vincent Miethe auf die Beine gestellte Anwendung zählt schon fast zu den alten Hasen im App Store, immerhin ist Calendar 366 bereits seit 2017 erhältlich. Aktuell kostet die zuletzt am Black Friday reduzierte Anwendung 7,99 Euro, dafür bekommt ihr neben einer Universal-App für iPhone und iPad auch eine App für die Apple Watch. Auf In-App-Käufe und Abos wird verzichtet.

Calendars 366 bietet viele verschiedene Ansichten im Quer- und Hochformat

Ich habe mir Calendar 366 nach längerer Zeit mal wieder installiert und muss sagen, dass mir die aktuelle Optik sehr gut gefällt. Insbesondere die Monatsansicht mit der darunter liegenden Liste der kommenden Termine ist eine sehr vertraute Ansicht, an die ich mich in den letzten Jahren sehr gewöhnt habe.

Im Prinzip ist hier aber für jeden Geschmack etwas dabei: Die verschiedenen Ansichten zeigen einzelne Tage, Wochen, Monate oder Jahre. Zudem gibt es eine komplette Liste und eine Agenda. Ebenfalls mit an Board sind eine Suche samt Filter sowie eine Spracherkennung beim Erstellen von neuen Terminen. Weitere Optionen sind in den Einstellungen zu finden, hier kann man nicht nur verschiedene Siri-Kurzbefehle aktivieren, sondern auch die Wochenzahl einblenden, die Wochenenden hervorheben oder aus verschiedenen farblichen Designs wählen.

Und das gibt es auch nicht in jeder Kalender-App: Calendar 366 ist komplett für Quer- und Hochformat optimiert. So kann man auf dem iPhone beispielsweise im Handumdrehen von der von mir favorisierten Ansicht Monat/Liste zu einer detaillierten Wochenansicht wechseln.

Mac-App macht mich noch nicht ganz glücklich

Nur einen Wunsch kann mir auch der Entwickler von Calendar 366 nicht erfüllen: Die Datumsanzeige auf dem App-Icon. Das liegt aber natürlich nicht an seinen Fähigkeiten, sondern den Beschränkungen seitens Apple. Genau wie bei der fehlenden Auswahl für Standard-Browser oder Mail-Apps will ich aber auch hier die Hoffnung nicht aufgeben – vielleicht tut sich ja mit iOS 14 etwas.

Bis dahin versuche ich es aber erst einmal mit Calendar 366 auf der ersten Seite meines Homescreens – direkt unter Apples Kalender-App, die ich eigentlich nur wegen des Icons nutze und nie öffne. Etwas schade ist leidlich, dass Calendar 366 auf dem Mac nur in einem Mini-Fenster über die Menüleiste arbeitet – und nicht als vollwertige Anwendung. Zumindest auf dem Mac suche ich daher immer noch eine passende Kalender-Alternative, die mich zufriedenstellen kann.