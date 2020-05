EaseUS Data Recovery Wizard aktualisiert: Datenrettung für Windows und Mac

Anzeige. Im digitalen Zeitalter ist Datenverlust ziemlich schmerzlich. Alle Fotos verlieren? Will man sich nicht ausmalen. Doch hat man nun versehentlich Fotos, Videos oder andere Daten vom Mac gelöscht und das Time Machine-Backup ist nicht existent oder fehlerhaft, muss Abhilfe her. Und hier haben Drittanbieter die Lösung parat. Wir haben uns den aktualisierten EaseUS Data Recovery Wizard angesehen.

Das Programm, das auch für Windows erhältlich ist, scannt alle angeschlossenen Medien sowie Festplatten und zeigt nach dem Scan Dateien und Dokumente zur Wiederherstellung an. Das können Fotos, Musik, Videos, Dokumente und mehr sein. Ihr könnt die Daten auswählen, die wiederhergestellt werden soll. Auch das Wiederherstellen von gelöschter Dateien aus dem Papierkorb kann mit diesem Programm erfolgen. Je nach Größe der Medien und Dateien kann dies durchaus etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen. Und sollte die verlorene Datei nicht gefunden werden, könnt ihr einen Tiefenscan starten.

EaseUS Data Recovery Wizard ist einfach zu bedienen, allerdings sind alle Beschriftungen nur in englischer Sprache verfügbar. In Version 12.0 haben die Entwickler erst kürzlich eine optimierte Vorschau integriert, eine bessere Such- und Filter-Funktion hinzugefügt und das Layout überarbeitet.

Der EaseUS Data Recovery Wizard ist mit macOS 10.9 und neuer kompatibel und benötigt nur 32 MB Speicher. Während die kostenlose Version bis zu 2 GB Daten wiederherstellen kann, gibt es in der Pro-Version keine Begrenzung der Datenmenge. Gleichzeitig könnt ihr Time Machine-Backups wiederherstellen, ein bootbares Medium für den Notfall anlegen oder die Wiederherstellung auf einen Cloud-Speicher einrichten.

EaseUS Data Recovery Wizard kostet in der Pro-Version als Einmalkauf 154,95 Euro. Dann gibt es kostenlose Updates auf Lebenszeit. Optional kann man auch ein Jahresabo für 114,95 Euro oder ein Monats-Abo für 84,95 Euro abschließen.

Dieser Artikel enthält bezahlte Produktplatzierungen.