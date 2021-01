Felix Neureuther: Hammer, was mit der Apple Watch alles möglich ist

Vor ein paar Tagen haben wir ja endlich mal wieder einen deutschen Slalom-Sieg gesehen, Linus Strasser war in Zagreb erfolgreich. Und unweigerlich musste ich da auch wieder an Felix Neureuther denken, bei dessen Läufen ich in den vergangenen Jahren immer mitgefiebert habe. Mittlerweile ist der Ski-Star in Rente, hat aber trotzdem noch viel zu tun. Beispielsweise hat er dem Magazin GQ ein ausführliches Interview gegeben und dabei auch über sein liebstes Technik-Gadget gesprochen.

Und das freut uns als Apple-Liebhaber natürlich besonders, es ist eine Apple Watch. „Es ist schon der Hammer, was mit dieser Uhr alles möglich ist. Du kannst den Puls messen, dein EKG ablesen, du hast einen Kompass drin. Ich meine, Wahnsinn, die Apple Watch kann sogar Leben retten“, sagt Felix Neureuther begeistert. Für ihn ist die Uhr mittlerweile so etwas wi ein Computer, den er direkt am Handgelenk tragen kann. „Wenn man sich die Entwicklung anschaut, das ist ja irrsinnig. Ich meine: Was konnte eine Apple Watch am Anfang und was kann sie jetzt?“

Falls ihr wissen wollt, was Felix Neureuther noch alles über die Apple Watch berichtet und wie er sich abseits der Skipisten fit hält, dann schaut doch mal beim GQ Magazin vorbei. Dort könnt ihr das Interview direkt online lesen.

Falls ihr euch zusammen mit Felix Neureuther fit halten wollt – auch zusammen mit euren Kinder, könnt ihr auch bei seinem Projekt „Fit mit Felix – Olympia im Kinderzimmer“ vorbeischauen. Dort findet ihr jede Woche fünf neue Folgen mit Bewegungs- und Sporteinheiten. (Foto: BR)