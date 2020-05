Finanztest: 38 Banking-Apps unter die Lupe genommen

Welche Banking-App kommt bei euch zum Einsatz, wenn es um die Kontoabfrage, Überweisungen und sonstige Aktionen geht? Zum einen bieten die meisten größeren Banken selbst eigene Anwendungen an, zudem gibt es Finanzdienstleister, die es erlauben, gleich mehrere Konten unterschiedlicher Banken in einer App zu versammeln.Die Stiftung Warentest bzw. Finanztest hat nun insgesamt 38 Banking-Apps genauer unter die Lupe genommen und sie hinsichtlich der Aspekte Funktionen, Handhabung, Umgang mit Daten und AGB genauer betrachtet. Das Ergebnis: “Nicht alle sind komfortabel”. Letztendlich konnten nur insgesamt vier Banking- und Finanz-Apps die Note “Gut” einstreichen und als Testsieger hervorgehen.

“Unsere Testsieger sind die Apps von Finanzblick Onlinebanking, GLS mBank, Numbrs und der Sparkasse. Sie erzielten das Qualitätsurteil Gut. Die Applikationen bieten komfortable Funktionen auf der Höhe der Technik, sie sind multibankenfähig, ihre Bedienung ist einfach und in Sachen allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) und Datenschutzerklärung gab es fast nichts zu beanstanden. Numbrs zeigt jedoch kritisches Datensendeverhalten und arbeitet mit Werbetrackern.”

A propos Werbetracker: Zwar sind laut Stiftung Warentest alle getesteten Banking-Anwendungen in punkto Sicherheit umfassend gegen Fremdangriffe gesichert, im Hinblick auf das Datensendeverhalten jedoch gab es größere Überraschungen. So gab es deutlich mehr Werbetracker-Aktivitäten in den iOS-Banking-Apps, die für schlechteres Abschneiden sorgten. Die Stiftung Warentest vermutet, dass es mit dem finanzstarken Apple-Klientel zu tun hat, die demnach auch “mehr finanzielle Transaktionen auf ihrem Smartphone erledigen”, wie es im Bericht heißt. “Negativer Spitzenreiter ist die iOS-App von N26 mit sechs unterschiedlichen Trackern, die Kundendaten liefern.” Auch die Apps Revolut, Commerzbank Banking, DKB Banking, Numbrs, O2 Banking, Comdirect, Deutsche Bank Mobile, ING Banking to go und Targo Banking wurden Tracker gefunden.

Schlusslicht der getesteten Mobile Banking-Apps ist die App Revolut, die “schwachen Nutzerkomfort sowie sehr deutliche Mängel bei den AGB und der Datenschutzerklärung” aufwies. Die Dokumente lagen außerdem nur auf Englisch vor, was die Tester zu einer deutlich schlechteren Note veranlasste. Der gesamte Artikel mit allen ausführlichen Beschreibungen und Testergebnissen kann zum Preis von 1,50 Euro als PDF-Datei auf der Website von Stiftung Warentest geladen werden.