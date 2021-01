Flipon: Neues Arcade-Knobelspiel setzt auf ein Premium-Konzept

Freunde von Premium-Games und Puzzle-Spielen sollten diesen Artikel genauer lesen, denn mit Flipon (App Store-Link) ist just ein neuer Titel für iOS-Geräte im deutschen App Store aufgeschlagen, der beide Bedürfnisse erfüllt. Flipon verzichtet auf jegliche In-App-Käufe, Werbung oder Abonnements und ist ab sofort zum Preis von 3,99 Euro im App Store erhältlich. Der Download ist knapp 200 MB groß und erfordert iOS 13.0 oder neuer auf dem Gerät. Auch eine deutsche Lokalisierung steht gleich zum Start bereit.

„Erlebe mit Kat und ihrer Crew ein episches Abenteuer bei Flipon, einem saftigen, witzigen und hektischen Arcade-Knobelspiel! Bau Flippoblöcke ab, indem du sie zu Combos kombinierst, Rätsel löst und die (süßen) Bösen besiegst!“

So heißt es von Seiten Plug In Digitals, die Flipon in den App Store gebracht haben. Im Grunde genommen handelt es sich bei Flipon um eine Art Match3-Game mit Tetris-Elementen, bei dem der Spieler versuchen muss, durch Verschieben von bunten Steinen mindestens eine Dreierreihe der gleichen Farbe zusammenzustellen, um diese dann vom Bildschirm verschwinden zu lassen. Dazu gibt es einige Besonderheiten wie Bomben, die auf einen Schlag gleich mehrere Blöcke explodieren lassen, und auch böse Blockaden, die sich nicht verschieben lassen.

Insgesamt hält das kunterbunte Puzzle-Spiel mehr als 75 Level auf fünf Planeten bereit, zudem lassen sich fünf verschiedene Spielmodi ausprobieren. In einer Kampagne beispielsweise gibt es Missionsziele, Überlebens- und Bosskämpfe, Rätsel und Herausforderungen. In einem Punkte-Angriff-Gameplay gibt es zudem einen Endlos-Modus mit Online-Bestenlisten, und auch ein Kräfte-Modus, in dem sechs verschiedene Fähigkeiten für die Kämpfe ausprobiert werden können, ist vorhanden. Wer möchte, kann sogar lokal gegen Freunde spielen. Wir zeigen euch abschließend den kleinen Trailer zum Spiel, der euch weitere Eindrücke in Bild und Ton vermittelt.