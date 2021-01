Beeper: Ehemaliger Pebble-CEO bringt iMessage zu Windows und Android

Mit dem neuen Boom von sicheren Messengern wie Threema und Signal entsteht gerade unter Apple-Nutzern die Frage, warum sich Apples eigene Nachrichten-App iMessage nicht auch auf anderen Plattformen wie Android und Windows nutzen lässt. Mit dem Multi-Messenger Beeper ist nun allerdings eine Möglichkeit gefunden worden.

Beeper war früher unter dem Namen NovaChat bekannt und vereint aktuell 15 verschiedene Messaging-Netzwerke und -Plattformen unter einem Dach. Neben dem Platzhirsch WhatsApp gibt es auch den Facebook Messenger, Android Messages (SMS), Telegram, Twitter, Slack, Hangouts, Instagram, Skype, IRC, Matrix, Discord, Signal und das Beeper Network. Interessant ist vor allem, dass auch Signal mit an Bord ist – mein bisheriger Multi-Messenger Franz bietet diese Option leider nicht an.

Der Beeper Multi-Messenger wurde von einem Team ins Leben gerufen, zu dem auch Eric Migicovsky, CEO und Gründer des früheren Smartwatch-Herstellers Pebble gehört. Dieser hat den Launch des neuen Dienstes auch bei Twitter bekanntgegeben.

New app alert: I’ve been working on Beeper for a while and today we’re launching! It’s a single app to chat on iMessage, WhatsApp, and 13 other networks. Been using it as my default chat client for the last 2 years and there is NO going back. Check it out https://t.co/vjAtnYvdhS pic.twitter.com/rJ39rPFixb

— Eric Migicovsky (@ericmigi) January 20, 2021