Fotos-App: Duplikate-Ordner wird mit Verzögerung angezeigt

In der Beta von iOS 16 hat Apple in der Fotos-App eine Duplikaterkennung eingeführt. Hier werden doppelte Fotos und Videos aufgelistet, die mit einem Klick zusammengeführt werden können. Nach dem Start von iOS 16 haben sich zahlreiche Nutzer und Nutzerinnen gemeldet, die die neue Duplikaterkennung in der Fotos-App nicht angezeigt bekommen.

Zuerst dachte ich, dass Apple die Funktion eventuell in der finalen Version nicht übernommen hat. Allerdings zeigt sich jetzt: Die Duplikaterkennung ist verfügbar, allerdings dauert es mehrere Stunden bis Tage, bis Duplikate angezeigt werden. Im Hintergrund muss eure komplette Bibliothek indiziert und auf Duplikate gescannt werden – und das dauert je nach Größe einfach etwas länger.

Der neue Duplikate-Ordner ist in der Fotos-App unter Alben fast ganz unten zu finden. Hier könnt ihr die Ergebnisse nach Foto und Video filtern und die entsprechenden Einträge zusammenführen, um so die Mediathek aufzuräumen.

Falls ihr iOS 16 direkt zum Start installiert habt, prüft noch einmal, ob der Duplikate-Ordner jetzt angezeigt wird.