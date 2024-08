Für Locken: Dyson stattet Airwrap mit Bluetooth aus

Dyson hat ja seit einigen Jahre nicht nur Staubsauger im Portfolio, sondern kümmert sich mit seinen leistungsstarken Motoren auch um die Haarpflege. Neben der neuen Dyson Chitosan Serie, hier bietet man für stolze Preise eine Pre-Styling Creme und ein Finishing-Serum an, steht auch ein neuer Dyson Airwrap in den Startlöchern.

Genauer gesagt der Airwrap i.d., der erstmals Beauty und Konnektivität miteinander kombiniert. Der bereits seit einigen Jahren erhältliche Multi-Haarstyler und -trockner ist in der neuen Generation mit Bluetooth und einer echten App-Anbindung ausgestattet. Aber was genau kann man mit der App und dem Airwrap i.d. in Kombination anfangen?

„Basierend auf dem individuellen Profil führt die App die Nutzenden durch jeden Schritt, um das Locken-Styling zu erleichtern. Für höchstmöglichen Komfort regulieren anpassbare Temperatur-Settings auf Basis der persönlichen Vorlieben die Temperatur“, erklärt Low Chen Nyeow von Dyson Beauty. „Die Wartungsbenachrichtigungen erinnern daran, den Filter zu reinigen.“

Zudem schreibt Dyson auf seiner Webseite: „Um die Nutzungserfahrung zu verbessern, wird es eine Telefon-/Tablet-Halterung auf dem Deckel der Präsentationsbox geben, um die erste Verbindung und das Setup des Airwrap i.d. curl für dieses smarte Beauty-Tool zu erleichtern.“

Dyson Airwrap i.d. kommt auch mit neuen Aufsätzen

Es wurde übrigens nicht nur an der Konnektivität geschraubt, sondern auch an der Hardware selbst. Für den neuen Airwrap i.d. liefert Dyson drei neue Aufsätze, um noch mehr Haartypen abdecken zu können. Mit dem konischen Zylinder ist der Lockenansatz beispielsweise besonders nah am Haaransatz möglich. Zudem gibt es einen neuen Diffusor zum Formen natürlicher Locken sowie eine Präzisionsdüse für ein geschmeidigeres Finish.

Braucht man das nun alles? Ich bin mir aktuell noch unschlüssig, ob die zusätzliche App-Anbindung per Bluetooth tatsächlich einen Vorteil bringt, das müsste man erst einmal ausprobieren. Bei uns gab es den Airwrap vor einigen Jahren zu Weihnachten und meine Frau war von der Handhabung tatsächlich recht angetan. Ich kann mangels langen Haaren leider keine eigenen Eindrücke liefern.

Sollte das neue Modell für euch interessant sein, ist noch etwas Geduld gefragt. Der Dyson Airwrap i.d. mit neuen Aufsätzen ist ab Anfang Oktober zum Preis von 549 Euro erhältlich. Das genaue Launch Datum wird noch von Dyson bekannt gegeben. Er ist in zwei verschiedenen Designs verfügbar: Ceramic Patina/Topaz oder Vinca Blue/Topaz.