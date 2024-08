Squid Game Unleashed und Co.: Netflix kündigt weitere neue Spieletitel an

Während der aktuell stattfindenden Spielemesse Gamescom in Köln hat der Videostreaming-Dienst Netflix auch einige Neuerscheinungen für den mittlerweile etablierten Spielekatalog vorgestellt. Spiele-Fans konnten dort einen ersten Blick auf Neuerscheinungen wie Squid Game: Unleashed, Diner Out, Ludo King: Netflix, snake.io und mehr erhaschen.

Passend zur Ankündigung der zweiten Staffel von Squid Game bei Netflix, die ab dem 26. Dezember 2024 ausgestrahlt wird, hat der Videostreaming-Anbieter auch ein passendes Spiel in der Pipeline – Squid Game: Unleashed. Von Netflix heißt es dazu:

„Squid Game: Unleashed ist das ultimative Spiel für Fans der geschichtsträchtigen, mit dem Emmy ausgezeichneten Serie. Entwickelt von Boss Fight, einem Netflix Game Studio, ist Squid Game: Unleashed ist ein 32-Spieler-Party-Royale-Showdown mit Herausforderungen, die Fans aus der Erfolgsserie kennen (und einigen neuen). Tu dich mit Freunden zusammen, trete gegen Feinde an und rase durch tödliche Hindernisse, um dein Können zu beweisen und den ultimativen Ruhm zu erlangen. Dominiere den Wettbewerb und schalte Belohnungen durch tägliche Missionen und thematische Events frei, die vom Squid Game-Universum inspiriert sind.“

Bereits veröffentlicht wurde Diner Out, ein gemütliches Spiel um die Kombination von passenden Küchenzutaten, um köstliche Gerichte zu kochen und die hungrige Kundschaft glücklich zu machen. „Bringe dein Familienunternehmen in diesem gemütlichen Puzzle-Spiel wieder zu seinem Ruhm“, heißt es von Netflix. „Koche als Emmy, eine junge Köchin, die aus der hektischen Stadt nach Hause gekommen ist, um das Kleinstadtcafé ihres Großvaters wiederzubeleben, ein Siegermenü für alte Freunde und neue Kunden. Entspanne dich bei einem einfachen, befriedigenden Spielprinzip, das du in der Zeit, die du brauchst, um einen perfekten Pfannkuchen zuzubereiten, leicht erlernen kannst.“

Fans von Gesellschaftsspielen können sich bald auf Ludo King: Netflix freuen, einer Variante des klassischen Mensch-Ärgere-Dich-Nicht-Spiels. Ludo basiert auf dem alten indischen Spiel Pachisi, das seit Jahrhunderten Spielende aller Altersgruppen unterhält. Heute ist es ein perfektes Freizeit-Brettspiel, das man mit Freunden und der Familie genießen kann. Mit Ludo King kann man online mit dem Freundeskreis spielen, eine Party mit dem Pass-and-Play-Mehrspielermodus starten, während des täglichen Pendelns gegen den Computer üben oder auch an Online-Mehrspieler-Turnieren teilnehmen.

Klassische Arcade-Action bekommt man in der Neuerscheinung Snake.io geboten, die ab dem 27. August dieses Jahres bei Netflix Games veröffentlicht werden wird. In dem rasanten Spiel schlängelt man sich über den Bildschirm, um Energie zu sammeln, größer zu werden und die Konkurrenz zu verschlingen. Man beginnt in jeder Runde als kleine Schlange, isst Energiepellets, um die eigene Größe zu erhöhen, und umzingelt andere Schlangen, um sie in (essbare) Segmente zu zerlegen. Aber Vorsicht – denn sie werden versuchen, dasselbe mit einem zu tun.

Darüber hinaus hat Netflix auch weitere Titel wie Battleship (10. September 2024), den Klassiker Monument Valley 1 (19. September 2024), Rollercoaster Tycoon Touch (8. Oktober 2024) und Monument Valley 2 (29. Oktober 2024) angekündigt. Der Top-Hit, Monument Valley 3, wird am 10. Dezember dieses Jahres exklusiv über Netflix Games im deutschen App Store erscheinen.