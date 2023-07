Game Porting Toolkit: Erstes großes Update für das neue Apple-Werkzeug

Mit macOS Sonoma hat Apple auch ein neues Game Porting Toolkit eingeführt, mit dem Entwicklerstudios ihre Windows-Spiele mit wenig oder gar keinem Aufwand auf den Mac portieren können. Das Tool, das sich noch in der Beta-Phase befindet, hat nun ein erstes großes Update erhalten.

Apples Game Porting Toolkit wurde auf der WWDC 2023 angekündigt und soll Entwicklern bzw. Entwicklerinnen helfen, Windows-Spiele auf macOS zu portieren. Das Tool basiert auf Wine, einer beliebten Open-Source-Plattform, die Windows-Software auf Unix-Umgebungen – wie macOS und Linux – überträgt. Die Version von Apple bietet jedoch viele Verbesserungen gegenüber dem ursprünglichen Wine, darunter die Möglichkeit, DirectX 12 in Echtzeit in Metal 3 zu übersetzen. Nachdem sie mit dem Game Porting Toolkit ein Windows-Spiel auf macOS getestet haben, können Entwicklerstudios auch neue Tools verwenden, um DirectX-Grafiken in Metal zu konvertieren. Als Ergebnis kann das Spiel nativ mit einer viel besseren Leistung laufen.

Das kürzlich veröffentlichte Game Porting Toolkit Beta 1.0.2-Update verbessert die Spieleleistung erheblich. Der YouTuber Andrew Tsai hat einige Tests mit der neuen Version durchgeführt, und in den meisten Szenarien konnte er feststellen, dass die Spiele mit höheren Frameraten laufen. Mit der neuen Version stieg beispielsweise die Bildrate beim beliebten Spiel Elder Ring von 26 auf 32 Bilder pro Sekunde auf einem Mac mit M1 Max-Chip. Bei der Ausführung von Cyberpunk auf einem M2 Ultra Mac stieg die durchschnittliche Bildrate von 8 FPS auf 18 FPS.

Kompatibilitätsprobleme mit M1 Ultra- und M2 Ultra-Chips

Interessanterweise scheint das Game Porting Tool einige Kompatibilitätsprobleme mit Apples M1 Ultra- und M2 Ultra-Chip zu haben, da die gleichen Spiele auf weniger leistungsstarken Chips besser laufen. Das könnte daran liegen, dass die Ultra-Chips zwei Max-Chips mit der UltraFusion-Technologie in einem vereinen. Das Tool verfügt möglicherweise noch nicht über die volle Unterstützung dafür.

Mit dem M1 Max läuft Cyberpunk mit 40 FPS. Gleichzeitig funktionieren einige Spiele, die vorher nicht mit dem Tool kompatibel waren, wie Horizon Zero Dawn und Resident Evil 2, jetzt einwandfrei. Ein weiteres interessantes Detail ist, dass die neue Version des Game Porting Toolkits Unterstützung für 32-Bit-Software bietet. Die Leistung scheint jedoch im Moment noch ziemlich schlecht zu sein.

Grundsätzlich ist das Apple Game Porting Toolkit für Entwicklerteams gedacht, um ihre Spiele zu testen und herauszufinden, ob es sich lohnt, sie auf den Mac zu portieren. Da das Toolkit jedoch auf der Apple Developer-Website verfügbar ist, kann es jeder herunterladen, um Windows-Spiele auszuführen. Um das Tool zu installieren, müssen einige Terminal-Befehle ausgeführt werden. Wichtig zu wissen ist, dass das Toolkit nur auf Apple Silicon-Macs funktioniert, auf denen die neueste macOS Sonoma Betaversion läuft. Abschließend könnt ihr euch noch das YouTube-Video von Andrew Tsai ansehen, in dem er das Update von Apples Game Porting Toolkit genauer unter die Lupe nimmt.