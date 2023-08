Gmail: iOS-App in Kürze mit lang ersehnter Übersetzungsfunktion

Google rollt in Kürze eine neue Übersetzungsfunktion in der Gmail-iOS-App (App Store-Link) aus. Damit können Nutzerinnen und Nutzer nun direkt in Gmail fremdsprachige E-Mails übersetzen lassen, die sie empfangen haben. Das Update soll ab dem 21. August zum Download bereit stehen.

In der Desktop-Version von Gmail ist die Funktion bereits seit einiger Zeit enthalten und mit 100 Sprachen kompatibel. Dass die Übersetzungsfunktion nun auch für die iOS- und Android-Apps gelauncht wird, kündigte Google in einem Beitrag auf seinem Workspace-Updates-Blog an. Darin heißt es, die Funktion sei von den Nutzenden schon lang ersehnt gewesen.

Wollte man bisher E-Mails, die über Gmail empfangen wurden, übersetzen, musste man entweder den Inhalt kopieren und in einen Translator einfügen oder einen Screenshot machen und ihn in Google Lens hochladen.

Um künftig eine Nachricht auf dem Handy zu übersetzen, müsst ihr auf die Option „Übersetzen“ klicken, die sich im Drei-Punkte-Menü in der oberen rechten Ecke einer E-Mail befindet. In den Einstellungen könnt ihr eure Ausgabesprache wählen, sodass eine Aufforderung erscheint, wenn der Inhalt einer E-Mail nicht mit der „Gmail-Anzeigesprache“ übereinstimmt. Natürlich könnt ihr auch die Übersetzung deaktivieren, wenn ihr nicht wollt, dass das Banner für eine bestimmte Sprache angezeigt wird.

Ab dem 21. August wird das Feature weltweit für iOS ausgerollt.