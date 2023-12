Google Chrome: Neue Performance- und Sicherheitsfeatures

Das Team von Google hat für den hauseigenen Browser Google Chrome neue Performance- und Sicherheitsfunktionen angekündigt. In einem Blogbeitrag informiert das Unternehmen über die neuen Features, die schon bald Einzug bei Google Chrome halten sollen. So gibt es Verbesserungen beim Sicherheitscheck, intelligentere Performance-Kontrollen und die Option, Tabgruppen speichern und synchronisieren zu können.

Sicherheitscheck wird individueller und proaktiver

Der Sicherheitscheck für Chrome – entwickelt im Google Safety Engineering Center in München – wird jetzt auf dem Desktop automatisch im Hintergrund ausgeführt. Auf diesem Weg wird man proaktiv benachrichtigt, wenn in Chrome gespeicherte Passwörter kompromittiert wurden, eine der genutzten Erweiterungen potenziell schädlich ist, nicht die neueste Version von Chrome verwendet wird oder Webseiten-Berechtigungen Aufmerksamkeit erfordern. Diese Warnungen werden im Dreipunktmenü in Chrome angezeigt: Dort kann man dann auch direkt Maßnahmen ergreifen.

Außerdem erweitert Google den Sicherheitscheck um eine neue Funktion, mit der man Webseiten-Berechtigungen – wie zum Beispiel den Zugriff auf den eigenen Standort oder das Mikrofon – für Dienste, die man längere Zeit nicht genutzt hat, ganz einfach entziehen kann. Außerdem zeigt der Sicherheitscheck zukünftig an, wenn man Benachrichtigungen von Webseiten erhaltet, mit denen man nicht so oft interagiert. So hat man die Möglichkeit, diese zu blockieren.

Intelligentere Performance-Kontrollen

Letztes Jahr hat Google zudem Performance-Kontrollen wie den Arbeitspeicher-Sparmodus eingeführt, damit Chrome auf dem Desktop noch reibungsloser läuft. Wenn man jetzt mit der Maus über Tabs fährt, lässt sich sehen, wie viel Speicherplatz die jeweiligen Tabs nutzen – auch, wenn sie gerade nicht aktiv ausgeführt werden. Außerdem hat man es vereinfacht, Webseiten festzulegen, die immer aktiv bleiben sollen. Um den Arbeitsspeicher-Sparmodus einzurichten, navigiert man in den Einstellungen zum Abschnitt „Leistung“, schaltet den Arbeitsspeicher-Sparmodus ein und wählt dann „Hinzufügen“.

Tabgruppen speichern

Tabgruppen sind eine nützliche Möglichkeit, Tabs in Chrome aufzuräumen und zu organisieren – insbesondere wenn man auf verschiedenen Webseiten nach einer Sache sucht. Demnächst wird man in Chrome auf dem Desktop die Möglichkeit haben, Tabgruppen zu speichern, damit man problemlos auf sie mit anderen Desktop-Geräten zugreifen und da weitermachen kann, wo man zuletzt aufgehört hat.

Ein genaues Datum für die Veröffentlichung der hier vorgestellten neuen Funktionen hat Google bisher nicht bekanntgegeben. Google Chrome kann sowohl für iOS und iPadOS (App Store-Link) als auch für macOS ab Version 10.15 kostenlos heruntergeladen werden.

